Esposa de Bonner troca a Fisioterapia pela cerâmica e inaugura ateliê no Rio

Há dois anos, Natasha Dantas, esposa do jornalista William Bonner, decidiu dar uma pausa na carreira como fisioterapeuta para mergulhar em um universo completamente novo: a cerâmica. O que começou como uma prática terapêutica e hobby rapidamente ganhou contornos profissionais, culminando na inauguração de um ateliê na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Natasha compartilha reflexões sobre esse processo de transformação. “Penso que o primeiro passo para abrir novos caminhos reside em acolher de coração aberto e olhos fechados quem somos. Mas será que somos ou apenas estamos?”, escreveu em uma de suas publicações.

Apesar de ter construído uma trajetória sólida na fisioterapia, ela admite que carregava uma inquietação pessoal. “A cerâmica me trouxe movimento pessoal e profissional, mas também me ensina diariamente a respeitar processos e a mim mesma. Com ela, me percebo autêntica, corajosa e potente”, comentou. Em outro momento, acrescentou: “Sigo aprendendo que não temos controle de nada nesta vida, a não ser das nossas próprias escolhas".

Marca própria

A artista também lançou sua própria marca, Sortie, termo francês que significa “saída”. Para Natasha, a palavra simboliza não apenas um novo ciclo profissional, mas uma profunda transformação interna.

“Desde que vislumbrei a possibilidade de me reinventar, muita coisa mudou dentro de mim. Em pouco tempo, a Sortie me fez querer aprender mais, aprimorar técnicas e me deu segurança para mostrar meu gosto e meu olhar ao mundo. Me ensinou a acreditar mais em mim e a não ter medo de ser grande, entende?”. Natasha Dantas Ceramista

Curiosamente, o momento de reinvenção de Natasha acontece em paralelo ao de Bonner. Após quase três décadas à frente do “Jornal Nacional”, o jornalista anunciou que deixará a bancada em 2025 para assumir, em 2026, o comando do “Globo Repórter” ao lado de Sandra Annenberg.