Equipe de Virgínia se manifesta sobre suposto encontro com goleiro Nigéria

Influenciadora está nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
17 de Junho de 2026 - 06:53 (Atualizado às 07:21)
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Legenda: A empresária teve seu nome associado ao jogador, que nos últimos dias vem chamando atenção nas redes sociais.
Foto: Reprodução Redes Sociais.

A equipe de Virginia Fonseca desmentiu que a influenciadora tenha se encontrado com o goleiro nigeriano Maduka Okoye, após supostas imagens dos dois passaram a circular na web nesta terça-feira (16). 

Atualmente nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de Futebol, Virginia teve seu nome associado ao jogador, que nos últimos dias vem chamando atenção nas redes sociais devido à sua beleza. A seleção da Nigéria, no entanto, não está participando do mundial

Em comunicado enviado ao Metrópoles, a assessoria de imprensa da empresária afirmou que as imagens divulgadas foram manipuladas e negou qualquer encontro entre a influenciadora e o atleta.

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Repórter do Domingão com Huck 

Virgínia está em Nova York, cidade que atualmente concentra grande parte dos profissionais que seguem acompanhando a Copa do Mundo de 2026. A influenciadora foi escalada como repórter para um quadro especial para o programa "Domingão com Huck", da TV Globo.

O papel da brasileira é mostrar bastidores dos jogos e o cotidiano nas cidades onde as partidas da seleção brasileira acontecerão, com rotina de compras e passeios em restaurantes. 

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