Amanda Kimberlly nega ter pedido a Bruna Biancardi a exclusão da foto da filha
A influenciadora explicou que apenas pede para ser avisada antes das publicações e expõe montagens ofensivas envolvendo a pequena Helena
Amanda Kimberlly, mãe de Helena, de seu relacionamento com Neymar, negou que tenha pedido para Bruna Biancardi excluir a foto em que a menina aparece ao lado da irmã, Mavie. A polêmica começou após Bruna publicar um carrossel de fotos nas redes sociais, no qual Helena aparecia em um dos registros. A imagem foi posteriormente deletada, e a influenciadora explicou, em um comentário já removido, que teria atendido a pedido de Amanda.
Em suas redes sociais, Amanda divulgou prints da conversa com Bruna, para esclarecer a situação. Segundo ela, o que solicitou foi apenas ser avisada previamente antes de qualquer publicação envolvendo a filha. “Em momento algum pedi para que apagassem a foto da minha filha com a irmã. O que sempre peço é ser comunicada antes de qualquer publicação, por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis”, escreveu.
A mãe de Helena ainda expôs exemplos de ataques que a menina vem recebendo na internet, incluindo montagens em que o rosto da criança foi distorcido ou, até mesmo, apagado da imagem. “Minha filha recebe críticas e montagens horríveis, que desfiguram sua imagem todos os dias... e eu, mãe, não posso controlar/proteger a imagem dela?”, questionou.
Por fim, Amanda ressaltou que sempre manteve um canal de diálogo respeitoso com Bruna Biancardi e pediu empatia. “Se for para expor uma narrativa nas redes sociais, que seja uma narrativa justa, que favoreça ambos e traga paz para as duas famílias”, concluiu.