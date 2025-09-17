'A Fazenda 17': quatro mulheres disputam a primeira prova do Fazendeiro
Reality começou com dinâmica que definiu as participantes da prova
A primeira prova do Fazendeiro de "A Fazenda 17" será disputada na noite desta quarta-feira (17) e terá quatro mulheres na disputa: Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Renata Müller e Saory Cardoso.
A definição ocorreu em uma dinâmica ao vivo, na noite de terça-feira (16). Os peões precisaram apontar um competidor que, em sua visão, não merecia conquistar o chapéu de Fazendeiro. Ao final da votação, as quatro participantes foram as “restantes” e conquistaram vaga na disputa.
Primeiros moradores da Baia
Antes, porém, elas precisaram indicar os primeiros moradores da Baia. As escolhas foram:
- Michelle Barros → Dudu Camargo
- Rayane Figliuzzi → Yoná Sousa
- Renata Müller → Toninho Tornado
- Saory Cardoso → Tamires Assis
Discussões acaloradas
A dinâmica foi marcada por brigas. Nizam Hayek e Dudu Camargo discutiram após o apresentador ser acusado de interromper Michelle Barros ao vivo. Já Yoná e Wallas Arrais também protagonizaram um bate-boca intenso, com o cantor de forró fazendo comentários duros sobre a personalidade e a aparência da colega.
Com a definição, Dudu, Yoná, Toninho e Tamires passaram a ocupar a Baia, dormindo na área destinada aos animais.