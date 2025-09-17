'A Fazenda 17': quatro mulheres disputam a primeira prova do Fazendeiro

A primeira prova do Fazendeiro de "A Fazenda 17" será disputada na noite desta quarta-feira (17) e terá quatro mulheres na disputa: Michelle Barros, Rayane Figliuzzi, Renata Müller e Saory Cardoso.

A definição ocorreu em uma dinâmica ao vivo, na noite de terça-feira (16). Os peões precisaram apontar um competidor que, em sua visão, não merecia conquistar o chapéu de Fazendeiro. Ao final da votação, as quatro participantes foram as “restantes” e conquistaram vaga na disputa.

Primeiros moradores da Baia

Antes, porém, elas precisaram indicar os primeiros moradores da Baia. As escolhas foram:

Michelle Barros → Dudu Camargo

Rayane Figliuzzi → Yoná Sousa

Renata Müller → Toninho Tornado

Saory Cardoso → Tamires Assis

Discussões acaloradas

A dinâmica foi marcada por brigas. Nizam Hayek e Dudu Camargo discutiram após o apresentador ser acusado de interromper Michelle Barros ao vivo. Já Yoná e Wallas Arrais também protagonizaram um bate-boca intenso, com o cantor de forró fazendo comentários duros sobre a personalidade e a aparência da colega.

Com a definição, Dudu, Yoná, Toninho e Tamires passaram a ocupar a Baia, dormindo na área destinada aos animais.