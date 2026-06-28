‘Devolva o dinheiro’: Gusttavo Lima cancela show e revolta prefeito de cidade pernambucana

O cantor Gusttavo Lima cancelou, de última hora, um show na cidade de Surubim, agreste de Pernambuco, e gerou revolta na população e no prefeito da cidade, Cléber José de Aguiar (União). O gestor foi às redes sociais contra o artista, neste domingo (28).

“Você faltou com respeito com o povo surubinense, seja homem, devolva o dinheiro da prefeitura de Surubim e se retrate com os seus fãs!”, escreveu o prefeito em legenda de vídeo publicado em seu Instagram.

Também nas redes sociais, Gusttavo se manifestou, mas de forma mais sucinta. Em um breve texto público em um stories do Instagram, o sertanejo lamentou a ausência e disse que não se apresentou por questões de saúde.

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“Galera de Surubim mil desculpas por não comparecer no show de hoje, intoxicação alimentar [...]. Me perdoem! Me esperem pra uma nova data, vai dar certo confío muito nos planos de Deus e tudo tem um porque pois nele eu acredito!!!”, escreveu Gusttavo.

O cantor recebeu um cachê antecipado de R$ 1,5 milhão, segundo o prefeito. Além disso, essa seria a segunda vez que o artista cancelou um show na cidade. A primeira foi no dia 18 deste mês, segundo o UOL.

Na data, o cantor ainda chegou a pedir à organização que adiasse a data, que foi remarcada para esse sábado (27).