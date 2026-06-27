Nattan homenageia Flávio José ao abrir show no São João de Campina Grande

O cantor Nattan abriu o show no São João de Campina Grande, na madrugada deste sábado (27), com a canção "Tareco e Mariola" em homenagem ao sanfoneiro, cantor e compositor Flávio José. A apresentação reuniu cerca de 60 mil pessoas no Parque do Povo e celebrou os 40 anos do evento.

Ao falar sobre a homenagem, Nattan destacou a importância do artista para a história do forró e para a nova geração de cantores nordestinos.

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“Fazer essa homenagem ao Flávio José em Campina Grande tem um significado muito especial pra mim. Eu tenho muito respeito por quem veio antes, por quem abriu caminhos e ajudou a construir a história do forró. O Flávio é paraibano e é um desses artistas gigantes, que representam a cultura nordestina da melhor forma. Eu cresci ouvindo as músicas dele dentro de casa. Elas fazem parte da minha infância, das lembranças com a minha família e carregam uma memória afetiva muito forte. Acho que a gente nunca pode esquecer de quem abriu passagem para que artistas da minha geração também pudessem viver esse sonho”, exaltou Nattan.

Repertório reuniu clássicos, sucessos românticos e música nova

Além da homenagem a Flávio José, o repertório foi inspirado no projeto "Paredão do Nattan", lançado em abril. O show reuniu os sucessos românticos que marcaram a carreira do cantor, além de músicas animadas e do lançamento recente "Maria Vaqueira", gravado em parceria com Felipe Amorim.

Em um dos momentos mais marcantes da apresentação, Nattan desceu do palco e se jogou na multidão pelo segundo ano consecutivo em Campina Grande. O cantor também convidou fãs para dançarem no palco, enquanto o público acompanhava todas as músicas em coro, em uma noite de forte conexão entre artista e plateia.

Diante de cerca de 60 mil pessoas no Parque do Povo, Nattan transformou o show em uma grande celebração do forró e da cultura popular nordestina, reforçando a importância da tradição junina e homenageando um dos maiores nomes da música paraibana.