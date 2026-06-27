Léo Foguete sorteia visita à casa de fãs, fala sobre casamento e agenda de São João

Em passagem no São João de Maracanaú, na noite de sexta-feira (26), o cantor Léo Foguete falou que está promovendo um sorteio para visitar a casa de fãs, buscá-los para assistir ao show e levá-los de volta após a apresentação. Durante entrevista, o artista também comentou os planos para o casamento, celebrou a maratona de 23 shows na temporada junina e adiantou que prepara um novo álbum para o segundo semestre.

No segundo ano no maior evento junino do Ceará, ele comemorou o bom momento da carreira. "Cara, tô feliz demais, né? A realização de um sonho. A gente trabalhou bastante para tá aqui hoje e eu sou grato a Deus demais por tudo que acontece na minha vida", afirmou.

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Natural de Petrolina, mas vivendo no Ceará, ele destacou a alegria de cantar em casa: "É uma honra tocar em casa, tocar nesse São João tão grandioso, maior São João do Ceará", disse.

Sorteio vai levar Léo Foguete até a casa dos fãs

Durante a entrevista, Léo explicou que está promovendo um sorteio voltado aos fãs. Segundo ele, a proposta é inverter os papéis e ir ao encontro do público.

"A gente faz um sorteio entre os fãs. Em vez do fã ir até a gente, a gente vai até o fã. Então, a gente vai até na casa do fã, busca ele para o show e depois deixa em casa", explicou. No instagram, ele chegou a registrar alguns momentos em Alagoas e Sergipe.

O cantor afirmou que a iniciativa surgiu como forma de agradecer o apoio recebido desde o início da carreira. "Hoje não existe artista sem o fã, jamais", destacou.

Casamento ainda sem data, mas com atração definida

Questionado sobre os planos para o casamento com Ihandra Martins, Léo contou que a rotina intensa de shows ainda impede a definição de uma data. Apesar disso, garantiu que uma atração já está confirmada.

"Cara, ainda não, que a gente trabalha tanto... Mas uma coisa certa: o Xand Avião vai tocar no nosso casamento. Isso é certo", brincou o cantor.

Em fevereiro deste ano, o cantor pediu Ihandra em casamento aos pés da Torre Eiffel, em Paris, na França. O artista escolheu o local para oficializar o noivado no dia em que comemorou aniversário.

Novo álbum após o São João

Mesmo com o fim da temporada junina, o cantor disse que não pretende reduzir o ritmo de trabalho. Segundo ele, os próximos meses serão dedicados à preparação de um novo projeto musical.

"São Julhão, né? Agosto a gente não para também. Então a gente vai dar carga, vai trabalhar", afirmou.

Léo revelou ainda que o novo álbum é o projeto em que mais se dedicou até agora.

"Esse é o álbum que eu mais trabalhei. Eu gravei para mais de 60 músicas, se brincar", contou, destacando que participou de camps de composição em Fortaleza e Goiânia ao lado de compositores de várias regiões do país.