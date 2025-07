Unifor lança ebook sobre oportunidades e perspectivas para estudantes de Direito

Uma das graduações mais procuradas do Brasil, o Direito passou por inúmeras transformações ao longo dos anos. Em meio a ampliação das oportunidades de atuação dos graduados, a Universidade de Fortaleza (Unifor) preparou um material especial para tirar dúvidas de quem está interessado no curso.

O ebook “A nova era do Direito: interações, inovação e impactos” está disponível gratuitamente para download e contempla diversos aspectos da graduação em Direito. Ele pode ser acessado neste link.

Os temas abordados no material vão desde a apresentação do curso e infraestrutura, passando pelas novas oportunidades do mercado, uso de inteligência artificial como auxílio no dia a dia dos profissionais e como a graduação da Unifor incentiva a prática dos estudantes desde os primeiros semestres.

Um dos destaques da instituição é o Escritório de Prática Jurídica (EPJ). Por meio do equipamento, os estudantes interagem com demandas e casos reais da população, como forma de aproximar os graduandos das necessidades da sociedade. Dentro do EPJ também estão presentes unidades de órgãos como Ministério Público, Procon e Defensoria Pública.

Além disso, a instituição também proporciona acesso a diversas atividades de extensão para os estudantes, como o Programa Cidadania Ativa (PCA), em que eles desenvolvem ações voluntárias em escolas, associações de bairro e ONGs.

