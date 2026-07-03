Unifor celebra Colação de Grau de 1.568 concludentes do semestre 2026.1

A solenidade reuniu concludentes de 42 cursos de graduação e 16 de pós-graduação da universidade.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
03 de Julho de 2026 - 21:18 (Atualizado às 21:22)
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Legenda: Os concludentes se reuniram na praça da Biblioteca Central.
Foto: Fabiane de Paula / SVM.

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição da Fundação Edson Queiroz, realizou, na noite desta sexta-feira (3), a cerimônia de Colação de Grau de 1.568 concludentes do semestre 2026.1.

O evento reuniu estudantes de 42 cursos de graduação e 16 de pós-graduação, entre mestrados e doutorados. Com a presença de familiares, amigos e outros convidados, os concludentes se reuniram na praça da Biblioteca Central, em frente ao Centro de Convivência da instituição.

Reitor da Universidade de Fortaleza (Unifor), professor e doutor Randal Martins Pompeu.
Legenda: Reitor da Universidade de Fortaleza (Unifor), professor e doutor Randal Martins Pompeu.
Foto: Fabiane de Paula / SVM.

Em seu discurso, a vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar, ressaltou que a cerimônia simboliza mais do que a conclusão de um curso, pois representa a consolidação de uma trajetória construída com dedicação, apoio da comunidade acadêmica e compromisso com a formação humana.

Vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar.
Legenda: Vice-presidente da Fundação Edson Queiroz, Manoela Queiroz Bacelar.
Foto: Fabiane de Paula / SVM.

“O diploma que recebem hoje simboliza não apenas a conclusão de uma formação acadêmica, mas também a construção de um percurso pavimentado por conhecimento e valor. Reflete o empenho dos formandos, o apoio de suas famílias e a dedicação dos professores e colaboradores que são a inteligência institucional da Universidade de Fortaleza”, disse.

Ela também enfatizou a importância do conhecimento aliado ao ato de servir às pessoas. "Desejo que levem consigo o que aprenderam aqui, com a consciência de que o saber se completa quando está a serviço das pessoas, com ética e geração de impacto positivo. Somos seres interdependentes e relacionais, por excelência", complementou. 

A solenidade também contou com a mensagem do docente, proferida pelo professor José Maria Coelho Filho, do curso de Direito da Unifor, que se dirigiu aos concluintes e os conclamou “a levar consigo a coragem de enfrentar os desafios que virão, a curiosidade de continuar aprendendo e a humildade de reconhecer que o conhecimento é um processo permanente. O mundo precisa de profissionais preparados, e, acima de tudo, de pessoas éticas e comprometidas com o bem comum”.

Professor José Maria Coelho Filho, do curso de Direito da Unifor.
Legenda: Professor José Maria Coelho Filho, do curso de Direito da Unifor.
Foto: Fabiane de Paula / SVM.

Representando os concluintes, a discente Maria Clara Vieira e Silva, formanda do curso de Comércio Exterior, proferiu o discurso em nome da turma. Ela destacou que "este não é apenas o dia da nossa formatura. Hoje celebramos a realização de um sonho construído dia após dia". A estudante também agradeceu pela trajetória percorrida e ressaltou a importância das pessoas que fizeram parte dessa conquista.

Discente Maria Clara Vieira e Silva, formanda do curso de Comércio Exterior.
Legenda: Discente Maria Clara Vieira e Silva, formanda do curso de Comércio Exterior.
Foto: Fabiane de Paula / SVM.

"Valeu a pena. Valeu cada lágrima de cansaço, cada gargalhada no Centro de Convivência, cada noite em claro preparando aquele seminário que parecia impossível. Olhem para o lado. Ninguém aqui atravessou esse oceano sozinho. É preciso agradecer àqueles que nos formaram, e aqui falo de uma formação que vai além do currículo. Agradecemos aos nossos pais e às nossas redes de apoio, que foram o porto seguro quando as ondas apertaram. E agradecemos aos nossos professores, os mestres que guiaram nossa bússola nesse mar de incertezas", declarou.

Novos profissionais celebram graduação na Unifor.
Legenda: Novos profissionais celebram graduação na Unifor.
Foto: Fabiane de Paula / SVM.

O juramento foi conduzido pela discente Micheline Grangeiro Henrique Simão, do curso de Nutrição da Unifor. Na sequência, o reitor da Universidade de Fortaleza, Prof. Dr. Randal Martins Pompeu, realizou o ato de outorga de grau, oficializando a conclusão da graduação dos novos profissionais.

Micheline Grangeiro Henrique Simão, do curso de Nutrição da Unifor.
Legenda: Micheline Grangeiro Henrique Simão, do curso de Nutrição da Unifor.
Foto: Fabiane de Paula / SVM.

Confira os discursos na íntegra:

Manoela Queiroz Bacelar - vice-presidente da Fundação Edson Queiroz 

Boa noite,

Saúdo com alegria cada um de vocês que conclui uma etapa fundamental de sua vida. Esta conquista é resultado de uma caminhada marcada pela vontade de se arriscar a transformar desafios em oportunidades de crescimento. 

O diploma que recebem hoje simboliza não apenas a conclusão de uma formação acadêmica, mas também a construção de um percurso pavimentado por conhecimento e valor. Reflete o empenho dos formandos, o apoio de suas famílias e a dedicação dos professores e colaboradores que são a inteligência institucional da Universidade de Fortaleza. 

A Fundação Edson Queiroz, instituição mantenedora da Unifor, reafirma os princípios que a orientam. Com uma visão à frente de seu tempo, o fundador sonhou, há mais de 50 anos, com um espaço dedicado ao despertar de vocações. O legado de Edson Queiroz continua impulsionando o desenvolvimento regional e projetando profissionais para o Brasil e para o mundo.

Essa referência torna-se ainda mais relevante na contemporaneidade. Vivemos uma era complexa, de mudanças significativas, numa velocidade jamais vista. Tecnologias como inteligência artificial, ciência de dados e automação redefinem profissões e desafiam modelos.

Diante desse cenário, a Universidade de Fortaleza assume o compromisso de preparar seus alunos para um mercado de trabalho em plena transformação. Nesse sentido, destaco o papel do nosso Parque Tecnológico, dos laboratórios de inovação e dos projetos desenvolvidos em parceria com empresas e pesquisadores, fortalecendo um ambiente em que conhecimento, pesquisa e tecnologia estão de braços dados.

Um exemplo concreto desse compromisso com inovação foi a criação do capacete Elmo, iniciativa que contou com a participação fundamental de pesquisadores e professores da Universidade de Fortaleza e contribuiu para salvar centenas de vidas durante a pandemia da Covid-19.

Outro importante passo foi a recente criação do Centro de Neurodesenvolvimento em Doenças Raras, o CEND; que entrou em funcionamento no Núcleo de Atenção Médica Integrada, o Nami. Uma ação que demonstra como os avanços da ciência podem ajudar cada vez mais rapidamente as pessoas. 

Essa visão também se reflete na constante evolução de nossos cursos e programas de pós-graduação, que alargam as fronteiras do saber, na formação de especialistas, mestres e doutores aptos a responder às exigências contemporâneas. 

Ao mesmo tempo, compreendemos que preparar profissionais para o futuro vai além do domínio da técnica. Significa também formar cidadãos sensíveis, criativos, empáticos e conscientes de sua relação com a coletividade. Afinal, o conhecimento transforma, mas é a capacidade de compreender a si mesmo, ao outro e ao Mundo que lhe dá verdadeiro sentido.

Com essa convicção, nós nos preparamos para entregar à sociedade o Complexo Cultural Yolanda e Edson Queiroz, um projeto que é fruto do desejo de preservar memórias, valorizar a arte e ampliar o acesso à cultura. Mais do que um novo espaço, ele representa a crença de que a Educação deve dialogar com as Artes, a Cultura, as identidades, em suas diversas formas de expressão e pertencimento. 

Desejo que levem consigo o que aprenderam aqui, com a consciência de que o saber se completa quando está a serviço das pessoas, com ética e geração de impacto positivo. Somos seres interdependentes e relacionais, por excelência.

Que esse tempo dedicado ao estudo seja apenas o início de muitos outros tempos bem vividos, com entusiasmo, responsabilidade, bom ânimo e coragem. A Universidade de Fortaleza seguirá como casa na jornada de vocês. Nas palavras da escritora Ana Miranda: 

E quando ali retornarmos

Verás que nunca nos fomos

Pois o lugar onde estamos

O lugar onde estaremos

É sempre o lugar que somos.

Meus parabéns a cada um de vocês que investiu tempo e energia em conhecimento. 

Meu desejo sincero de uma vida luminosa. 

Sejam felizes. 

Obrigada!

Docente - José Maria Coelho Filho

É com grande honra que ocupo esta tribuna para representar o corpo docente desta Universidade nesta cerimônia tão significativa. Hoje celebramos muito mais do que a conclusão de um curso. Celebramos a determinação, a disciplina e a coragem de cada um de vocês que, apesar dos desafios, alcançaram este importante objetivo.

Ao longo dessa trajetória, certamente houve noites de estudo, finais de semana dedicados a trabalhos, provas e pesquisas. Houve momentos em que foi necessário abrir mão do convívio com familiares e amigos para perseguir um sonho maior. Porém, cada sacrifício realizado, cada dificuldade superada e cada obstáculo vencido contribuíram para a construção da conquista que hoje celebramos. Por isso, sintam um justo orgulho e digam para si mesmos: eu venci. Sim, vocês são vencedores!

Porém, a trajetória de vocês não termina aqui. A partir deste momento, tem início uma nova etapa. Saibam que o mercado de trabalho que os recebe é dinâmico, competitivo, desafiador e marcado por transformações cada vez mais rápidas, dentre as quais destaca-se o avanço das tecnologias de inteligência artificial, que já modificam profissões, processos e formas de produzir conhecimento.

Essas ferramentas devem ser usadas por vocês, pois elas representam oportunidades extraordinárias de inovação, produtividade e desenvolvimento. Contudo, elas também trazem grandes responsabilidades. Caberá a vocês utilizá-las com ética, senso crítico e compromisso com a verdade, pois a inteligência artificial pode ampliar capacidades humanas, mas jamais substituirá valores essenciais como integridade, empatia, responsabilidade e respeito às pessoas. A tecnologia deve ser uma aliada do conhecimento, mas nunca substituirá a consciência.

Portanto, conclamo cada um de vocês a levar consigo a coragem de enfrentar os desafios que virão, a curiosidade de continuar aprendendo e a humildade de reconhecer que o conhecimento é um processo permanente. O mundo precisa de profissionais preparados, e, acima de tudo, de pessoas éticas e comprometidas com o bem comum.

Tenham, ainda, em mente que o diploma que vocês recebem hoje não é apenas um certificado de conclusão de curso. Ele gera a confiança da sociedade na qual vocês atuarão como profissionais competentes, cidadãos responsáveis e agentes de transformação social, pois ele carrega o nome desta Universidade, a nossa UNIFOR.

Por fim, em nome dos professores da Universidade de Fortaleza, parabenizo cada formando por esta conquista. Que esta seja apenas a primeira de muitas vitórias. Sigam em frente com confiança, honrem a trajetória que os trouxe até aqui e nunca deixem de acreditar no poder transformador da educação.

Muito obrigado e sucesso a todos.

Discente - Maria Clara Vieira e Silva

É com imensa alegria que falo em nome de todos os concludentes nesta noite tão especial. Ao ser selecionada para proferir esta mensagem, confesso que me vi diante de um dilema: deveria falar sobre despedida ou sobre gratidão? E a verdade é que hoje cabem os dois. Porque este não é apenas o dia da nossa formatura. Hoje celebramos a realização de um sonho construído dia após dia.

Antes de prosseguir, permitam-me uma breve apresentação. Meu nome é Clara ou, para os mais íntimos, especialmente para o pessoal do Comércio Exterior, Clarex. E eu sei que, nesta plateia, existem muitas outras “Claras”. Existem muitas Marias, muitos Pedros, muitos Josés, muitas Bias. Mas, para quem caminha ao nosso lado, não existem nomes repetidos: existem histórias únicas. E o que nos torna singulares é a grandeza dos nossos sonhos e a coragem de insistir neles.

Como bem dizia Ariano Suassuna: “Eu não vivo sem o sonho. A gente tem que colocar o sonho de liberdade e justiça na frente e caminhar até ele.” E ele ainda completava que é o sonho que nos empurra para a frente, porque, se seguirmos apenas a razão, corremos o risco de ficar aquietados, acomodados. E talvez essa seja uma das maiores lições desta noite: sonhos não se realizam parados, eles se realizam em movimento. E hoje estamos aqui justamente porque, em algum momento, apesar do medo e do cansaço, escolhemos continuar.

Valeu a pena. Valeu cada lágrima de cansaço, cada gargalhada no Centro de Convivência, cada noite em claro preparando aquele seminário que parecia impossível. Olhem para o lado. Ninguém aqui atravessou esse oceano sozinho. É preciso agradecer àqueles que nos formaram, e aqui falo de uma formação que vai além do currículo. Agradecemos aos nossos pais e às nossas redes de apoio, que foram o porto seguro quando as ondas apertaram. E agradecemos aos nossos professores, os mestres que guiaram nossa bússola nesse mar de incertezas.

Aos professores, deixo um recado em especial: não há patrimônio maior do que o conhecimento que vocês plantam em nós. Se vocês conseguiram impactar a vida de um único aluno, saibam que todo o esforço de uma vida inteira de docência já valeu a pena. Vocês não nos deram apenas a teoria, vocês nos deram as ferramentas para interpretar o mundo.

Hoje é um dia que ficará tatuado em nossa memória. A jornada que começamos há alguns anos chega ao seu fim, ou melhor, ao seu novo e mais desafiador começo. Crescer significa mudar, e mudar envolve riscos. É a passagem do conhecido para o desconhecido. Sei que o risco pode assustar, que a mudança pode trazer dores, mas sentir frio na barriga faz parte da experiência de estar vivo. Por isso, meus colegas, não tenham medo. Abram-se ao novo com a mesma coragem com que entraram nesta universidade pela primeira vez.

A Universidade de Fortaleza foi, para nós, muito mais do que um campus de excelência. Foi um espaço de transformação. Aqui amadurecemos, mudamos opiniões, ampliamos horizontes e descobrimos que aprender é, antes de tudo, um exercício de humildade. Descobrimos que o conhecimento não serve apenas para construir carreiras de sucesso, mas para construir pessoas de valor. E por isso, hoje nos despedimos desta instituição que nos deu asas. Eu disse uma vez, e repito com convicção: a Unifor é casa e como toda boa casa, ela nos preparou para o mundo. E eu tenho orgulho de fazer parte dela.

Parabéns a todos nós. Que este dia seja inesquecível, não apenas por marcar o fim de uma graduação, mas por anunciar o início de tudo aquilo que ainda seremos.

Muito obrigada.

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