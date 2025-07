Unifor abre inscrições para vestibular de férias; prova será dia 26

A Universidade de Fortaleza (Unifor), instituição de ensino da Fundação Edson Queiroz, está com inscrições abertas para o vestibular de férias, voltado a quem deseja começar a graduação ainda no segundo semestre de 2025. A prova será aplicada presencialmente no campus da instituição no dia 26 de julho (sábado).

As inscrições estão disponíveis até o dia anterior à prova, 25 de julho, e devem ser feitas exclusivamente de forma on-line, por meio de um formulário virtual.

Com exceção de Medicina, o vestibular de férias oferta vagas para os cursos de graduação, divididos em quatro centros de ciências:Centro de Ciências da Comunicação e Gestão (CCG),Centro de Ciências Jurídicas (CCJ),Centro de Ciências da Saúde (CCS) e Centro de Ciências Tecnológicas (CCT).

Além do exame a ser realizado, os interessados em estudar na Unifor podem escolher entre outras cinco modalidades de ingresso: nota de vestibulares anteriores da Unifor, nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), reabertura de curso, segunda graduação ou transferência.

Sobre a prova

O exame começará às 8h e terá até 4h30 de duração. Os portões serão abertos às 7h e a recomendação é que os candidatos estejam nas salas com pelo menos 30 minutos de antecedência.

Para acessar a sala e realizar o exame, é obrigatório portar caneta esferográfica de tubo transparente e tinta preta, além do documento original de identidade com foto. Ademais, recomenda-se que o candidato leve água, suco ou similares, em garrafas transparentes.

Na semana do vestibular, os candidatos devem acessar o site www.unifor.br para realizar o download do comprovante definitivo de inscrição, documento que informa a localização da sala de prova. Vale ressaltar que não é necessário estar com o documento no dia do exame.

Melhor Universidade particular

Ao longo de seus 52 anos de história, a Unifor se consolidou como a maior instituição privada de ensino superior do Ceará, a melhor das regiões Norte e Nordeste e a 6ª melhor do Brasil, segundo o Ranking Universitário Folha (RUF), do jornal Folha de São Paulo.

Com um campus com mais de 720 mil metros quadrados, a Unifor tem a infraestrutura como um de seus principais diferenciais. A instituição oferece ambiente de aprendizado completo e inovador, destacando-se por diversos aspectos. Confira:

Núcleo de Atenção Médica Integrada (NAMI): oferece aprendizado prático aos estudantes e contribui para o atendimento à comunidade em diversas especialidades da saúde;

Laboratórios de ponta: com equipamentos de última geração, permitem práticas avançadas nas áreas de comunicação/gestão, saúde, direito e tecnologia/engenharias;

Biblioteca especializada: com acervo vasto e constantemente atualizado, tanto físico quanto digital, oferece suporte indispensável para a pesquisa acadêmica e científica;

Unifor Hub: um espaço voltado para inovação e conexão com o mercado, que estimula a interação e o networking entre alunos, professores, pesquisadores e empresas;

Complexo esportivo: com infraestrutura completa para a prática de esportes e promoção da qualidade de vida, conta com piscina, ginásio, quadras, pista de atletismo e academia, beneficiando especialmente alunos dos cursos de saúde e a comunidade em geral;

Complexo da Medicina Veterinária: oferece aulas práticas para os estudantes do curso de Medicina Veterinária, além de prestar serviços à comunidade;

Intercâmbio internacional: por meio de convênios com universidades de mais de 30 países, a Unifor viabiliza o intercâmbio internacional para seus professores e alunos;

Espaço Cultural Unifor: com exposições permanentes e itinerantes de renomados artistas nacionais e internacionais, contribui também para o aprendizado dos seus alunos;

Teatro Celina Queiroz: um dos principais espaços culturais do Ceará, oferece uma rica programação de eventos artísticos e culturais, estimulando o acesso à arte tanto nacional quanto internacional.

Serviço

Vestibular Unifor

Data da prova: 26 de julho de 2025

Inscrições: até 25 de julho de 2025

Inscrições abertas

Mais informações

Setor Captação de Novos Alunos

Telefone: (85) 3477-3000

WhatsApp: (85) 99246-6625

E-mail: queroserunifor@unifor.br

Setor Sucesso do Aluno (prédio da Reitoria)

Atendimento presencial: segunda a sexta, das 8h às 21h, e sábado, das 8h às 12h

Local: Reitoria da Universidade de Fortaleza (térreo)