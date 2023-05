Novetec oferta cursos técnicos de Enfermagem e de Radiologia em Fortaleza

As áreas da Enfermagem e da Radiologia vêm crescendo no Brasil, garantindo estabilidade financeira e flexibilidade de horários para seus profissionais. Em Fortaleza, a Novetec Escola Técnica (@novetecescolatecnica) está com turmas abertas para os cursos técnicos de Enfermagem e de Radiologia, além dos cursos de socorrista, para o público em geral, e o curso de primeiros socorros para professores e colaboradores da área da educação (Lei Lucas (13722/18), e, ainda, o curso de Injetáveis.

Com preços acessíveis, a instituição ainda oferece estágio garantido, com acompanhamento de coordenação e de professores qualificados. Segundo Francisco Matias da Costa Filho, diretor da Novetec, com a aprovação do piso salarial da Enfermagem no último mês de abril, onde o Técnico receberá cerca de R$3.300 em média, a procura pela profissionalização na área só tem a crescer.

“Na Novetec, nós estamos preparados para oferecer toda a flexibilidade e o suporte acadêmico que os futuros profissionais da Enfermagem e da Radiologia precisam para ingressar no mercado de trabalho com segurança e conhecimento. Por meio da parceria que mantemos com a Secretaria de Saúde e as principais instituições privadas da cidade, nossos alunos já garantem o estágio obrigatório educacional para aprender na prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula”, assegura Da Costa.

Legenda: Os cursos estão com inscrições abertas e diversas opções de horários Foto: Divulgação

A escola conta com turmas de Técnico de Enfermagem em todos os horários durante a semana, manhã, tarde, noite, e, aos sábados, de forma integral. Para o curso Técnico de Radiologia, as turmas são abertas nos turnos tarde e noite, às terças, quartas e quintas-feiras, além da turma integral no sábado.

Serviço

Novetec Escola Técnica

Endereço: Av. F, 154 - Conj. Ceará I, Fortaleza - CE

Contato: (85) 98635-3715