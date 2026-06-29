Fortaleza amplia atendimento inclusivo e está entre as maiores redes do Brasil

Fortaleza tem se destacado como referência nacional em educação inclusiva ao ampliar o acesso, a permanência e a participação de estudantes com deficiência na rede municipal, que já conta com Atendimento Educacional Especializado (AEE) em 100% das escolas. Com a terceira maior matrícula de estudantes da Educação Inclusiva do Brasil, segundo o Censo Escolar 2025, o município se destaca por políticas públicas que fortalecem o ensino e garantem suporte.

Atendimento especializado na prática

A Rede Municipal de Fortaleza conta com Salas de Recursos Multifuncionais (SRMs) em todas as suas unidades escolares, garantindo a oferta do AEE aos estudantes público-alvo da Educação Especial. Ele funciona de forma complementar ao ensino regular, com foco na eliminação de barreiras à aprendizagem. Atualmente, 482 professores atuam nesse atendimento.

Um dos diferenciais da rede está na ampliação da estrutura: 64 SRMs contam com dois professores lotados. “Essa estratégia foi adotada para fortalecer o atendimento na Educação Infantil, permitindo que o segundo professor priorize ações voltadas às crianças dessa etapa, ampliando as oportunidades de intervenção precoce e apoio ao desenvolvimento desde os primeiros anos de escolarização”, explica Mônica Costa, coordenadora da Coordenadoria de Diversidade e Inclusão da Secretaria Municipal de Educação (SME).

Legenda: Os estudantes realizam uma série de atividades supervisionadas. Foto: divulgação

Além do trabalho pedagógico oferecido, as unidades contam com recursos de acessibilidade, como abafadores de ruído para estudantes com sensibilidade auditiva e painéis sensoriais, que auxiliam no bem-estar e na regulação emocional dos alunos.

Assistentes ampliam suporte

Outro destaque da política educacional de Fortaleza é a atuação de cerca de 3 mil assistentes de inclusão, profissionais que apoiam a rotina dos estudantes com deficiência. Eles atuam nas atividades e necessidades relacionadas à permanência e à participação dos estudantes nos diferentes espaços e momentos da rotina escolar.

Esses profissionais passam por formação continuada. Entre os temas abordados estão: educação inclusiva, desenvolvimento infantil, direitos das pessoas com deficiência, estratégias de promoção da autonomia e prevenção e mediação de crises.

Resultados evidenciam política estruturada