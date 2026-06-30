Enel Ceará fortalece operação com ampliação de bases, equipes e frota no estado

Mais equipes em campo, novas bases operacionais, ampliação da frota e reforço da infraestrutura. A Enel Ceará está promovendo uma ampla expansão de sua operação no estado. Para 2026, a distribuidora prevê a inauguração de 32 novas unidades, ampliando de 36 para 68 o número de bases operacionais no Ceará, um crescimento de aproximadamente 89%.

As novas estruturas estão sendo implantadas em municípios estratégicos do estado e têm como objetivo aproximar as equipes das áreas atendidas, reduzindo deslocamentos e ampliando a capacidade de resposta em situações de manutenção e ocorrências na rede elétrica.

Ainda este ano, serão instaladas novas bases nos municípios de Aracati, Antonina do Norte, Banabuiú, Barro, Boa Viagem, Brejo Santo, Barbalha, Canindé, Campos Sales, Caridade, Crateús, Crato, Icapuí, Independência, Iracema, Itapipoca, Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaruana, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Milagres, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Nova Olinda, Nova Russas, Novo Oriente, Quixadá, Quixeramobim, Sobral, Santa Quitéria e Varjota.

A iniciativa permitirá que a Enel esteja ainda mais próxima dos clientes em diferentes regiões do estado, reduzindo deslocamentos das equipes e aumentando a agilidade no atendimento às ocorrências.

Mais eletricistas mulheres

A expansão da estrutura física vem acompanhada pelo reforço das equipes de campo. Neste ano, a Enel está contratando mais 669 eletricistas para atuar principalmente no interior do Ceará. Esse novo ciclo de contratações integra o total de cerca de 1.400 profissionais incorporados à operação desde o ano passado. Os eletricistas atuam em atividades como atendimento emergencial, manutenção preventiva, linha viva, combate a perdas de energia, podas e operação de caminhões guindaste.

Entre os profissionais que chegam para reforçar a operação, cresce também a participação feminina em uma atividade historicamente ocupada por homens. Atualmente, a companhia conta com mulheres eletricistas em suas equipes de campo, além de investir em programas de formação e capacitação voltados especificamente para mulheres e na atuação da Equipe Pink, formada exclusivamente por eletricistas femininas.

Para Ana Cecília Rodrigues, eletricista júnior formada pela Escola de Mulheres Eletricistas (iniciativa da Enel em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai), trabalhar na área representa realização pessoal e profissional. "Vim de um projeto de formação voltado para mulheres, que me proporcionou uma profissão. É um trabalho desafiador, mas contribuir para restabelecer a energia e fazer a diferença na vida dos clientes é muito gratificante."

A presença feminina nas equipes de campo reflete um movimento mais amplo de transformação do setor elétrico, com a abertura de novas oportunidades e o fortalecimento da diversidade em funções técnicas e operacionais.

Frota reforçada

Como parte do processo de fortalecimento da operação, a Enel Ceará também ampliou sua frota. Desde o ano passado até o início de 2026, foram incorporados 324 veículos próprios e contratados, e até o fim de 2026, serão adicionados mais 170 veículos, dentro do programa de insourcing da distribuidora.

A nova frota será composta por caminhões com cesta aérea para atuação em linha viva, caminhões com guindaste para manutenção pesada, além de caminhões e pick-ups equipados para atendimento emergencial, manutenção leve e poda. Também estão previstos veículos destinados a supervisão, vistoria e apoio técnico, reforçando a capacidade operacional e a agilidade no atendimento em todo o estado.

Avanços

A ampliação das bases, o reforço das equipes e a modernização da frota fazem parte de um plano de investimentos que vem sendo executado pela Enel Ceará nos últimos anos. Os recursos vêm sendo destinados à modernização da rede elétrica, ampliação da capacidade do sistema, automação, construção de novas estruturas e fortalecimento da operação. Os avanços já são percebidos nos indicadores de qualidade do fornecimento. Em 2025, a companhia alcançou o melhor resultado dos últimos 13 anos para a duração das interrupções de energia (DEC). O tempo médio de atendimento (TMA) emergencial também caiu 25% em relação a 2023.

Com mais equipes distribuídas pelo território cearense, novas bases operacionais, frota ampliada e investimentos contínuos em infraestrutura, a Enel Ceará busca tornar o atendimento mais ágil e fortalecer a qualidade do serviço prestado à população.