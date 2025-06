Com inscrições abertas, Seminário de Gestores Públicos discute melhorias para cidades

Marcado para os dias 16 e 17 de junho, o XIII Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos 2025 será um espaço para networking e aprendizado sobre os principais desafios enfrentados pelos municípios. O evento, que chega à 13º edição, será realizado no Centro de Eventos do Ceará. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no portal oficial do evento.

Com o tema “Eficiência e Transparência: inovação na gestão das políticas públicas”, o evento reúne, além dos gestores cearenses, especialistas e convidados de outros estados brasileiros, como forma de ampliar as discussões.

A iniciativa é voltada para gestores, servidores públicos, acadêmicos, empresários e da sociedade civil.

No dia 16, a programação do evento traz um painel sobre Inteligência Artificial, tema em alta no momento, será discutida sobre como a tecnologia pode auxiliar nos processos da gestão pública.

Já na terça-feira (17), um dos temas serão os desafios da Primeira Infância, que contará com a presença de Rholden Queiroz, presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

No mesmo dia, o painel “Segurança Pública - O Município como Prioridade” contará com a presença de autoridades como Antônio Roberto Cesário de Sá, Secretário de Segurança Pública do Ceará, e a mediação de Inácio Aguiar, colunista de Política do Sistema Verdes Mares. A programação completa pode ser conferida em: https://gestorespublicos.com.br

O Seminário é uma ação conjunta do Sistema Verdes Mares, Instituto Future e da Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), com realização da Prática Eventos.

Serviço

Data: 16 e 17 de junho, no Centro de Eventos do Ceará

Site e inscrições: www.gestorespublicos.com.br

Instagram: https://www.instagram.com/seminariodegestorespublicos/