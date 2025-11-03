Diário do Nordeste
Coco Bambu Meireles apresenta novas opções para almoço em Fortaleza

O almoço executivo chega junto ao buffet livre, com opções variadas e camarão à vontade no almoço

Escrito por
Agência de Conteúdo DN
Ceará
Legenda: Almoço no Coco Bambu Meireles tem pratos individuais a partir de R$ 39,90.
Foto: divulgação

O Coco Bambu Meireles, destaque da gastronomia em Fortaleza, anuncia duas grandes novidades para transformar a hora do almoço na capital cearense. Em um movimento focado em oferecer maior comodidade e valor acessível aos clientes, o restaurante apresenta o almoço executivo e um buffet livre com direito a camarão à vontade, brinquedoteca gratuita, sobremesa grátis e estacionamento liberado.

Pensando no dia a dia, o restaurante implementa o menu de almoço executivo, disponível de segunda a sexta-feira. Com preços a partir de R$ 39,90, esta opção é para quem busca uma refeição completa e individual. A nova modalidade figura os bons preços da casa para o almoço, tornando a qualidade Coco Bambu mais acessível.

“O prato executivo Coco Bambu é a escolha certa para quem deseja uma refeição saborosa, completa e com excelente custo-benefício. Servido com agilidade e capricho, ele traz todo o sabor e a qualidade da nossa cozinha em porções equilibradas e acessíveis. Uma opção ideal para quem quer almoçar bem, com o padrão Coco Bambu, e aproveitar o melhor do dia”, destaca Walbert Rocha, sócio-diretor do Coco Bambu Meireles.

Para quem busca variedade, o buffet livre surge como uma grande atração, valendo apenas durante o período do almoço. Por um preço fixo, há uma gama de receitas com camarão à vontade. O preço é de R$ 84,90 de segunda a sexta-feira, e R$ 99,90 nos fins de semana, feriados e datas comemorativas.

A nova proposta do Coco Bambu Meireles é garantir que o cliente tenha diferentes alternativas para almoçar, tanto em preço quanto em variedade e conveniência. “O cardápio reúne opções variadas que vão desde peixes e camarões até carnes e aves, sempre preparados com ingredientes selecionados e acompanhamentos especiais. É a combinação perfeita entre praticidade, sofisticação e o tempero único do Coco Bambu”, complementa Walbert.

Já para o buffet, o diferencial é a experiência completa e a inclusão da sobremesa. “O cliente tem a oportunidade de explorar uma variedade de sabores exclusivos por um preço fixo. São diversas opções de saladas, pratos quentes, frutos do mar, carnes e acompanhamentos, tudo preparado com a qualidade e o frescor característicos da rede”, explica.

Para as famílias, o conforto é reforçado. “Enquanto as crianças se divertem em um ambiente seguro e cheio de atividades lúdicas, os pais podem desfrutar da refeição com tranquilidade. É mais do que uma comodidade, é parte da experiência acolhedora e completa que faz do Coco Bambu um destino gastronômico perfeito para todas as idades”, finaliza o sócio-diretor do restaurante.

Serviço

Coco Bambu Meireles
Endereço: R. Canuto de Aguiar, 1317 - Meireles, Fortaleza - CE, 60160-120
Contato: (85) 3242-7557
📋 Reservas 

   

