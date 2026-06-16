Amigo de jovens mortos em acidente de ônibus em Tauá relata dor após tragédia: 'Foram minha família'

O sentimento de vazio após a perda de vários amigos no acidente de ônibus em Tauá, que vitimou sete pessoas na última segunda-feira (15), no Ceará, teima em preencher os pensamentos de Vinicíus Ferreira Cavalcante, de 18 anos, desde o momento em que ele soube da tragédia.

"Quando eu cheguei aqui em Juazeiro, eles foram minha família, me mostraram o valor da amizade verdadeira", desabafou o jovem, bastante abalado, ao lembrar da memória dos amigos.

Atleta de basquete, ele faz parte da Associação Desportiva e Cultural de Juazeiro do Norte (Adeju), mas não viajou a Sobral no último fim de semana por conta de uma lesão na face, resultado de um dos jogos disputados ao lado dos colegas no ano passado.

Já os amigos retornavam da Copa Sobral 2026 no domingo (14), da qual foram campeões pela segunda vez, quando o ônibus em que estavam tombou na rodovia CE-187, nas proximidades do distrito de Santa Teresa, no Sertão dos Inhamuns. Mais de 30 pessoas ficaram feridas no acidente.

Veja também Ceará Atletas de time de basquete mortos em acidente com ônibus são velados em Juazeiro do Norte Ceará Aulas são suspensas em escolas estaduais de Juazeiro do Norte após acidente com time de basquete

"Desde ontem, meu mundo realmente desabou. Fui devastado por um sentimento de vazio, de solidão muito grande. Eu sou de Fortaleza e cheguei em 2023 aqui (em Juazeiro do Norte), com minha mãe. Na época, pedi contatos para poder ingressar em uma nova escola, em um novo clube, e, quando eu cheguei, eles logo me abraçaram", contou o jovem. Aos prantos, logo após ir o velório dos amigos, realizado nesta terça (16), ele conta sobre a dor e a sensação de "incredulidade".

João Paulo Sampaio de Alencar, um dos falecidos na tragédia, é citado como "um dos melhores amigos" por Vinicíus. "Ele foi um irmão para mim. Me ajudou em tudo, sabe? Assim, foi mais do que um irmão mesmo. Quando eu soube do acidente, quando saiu a lista dos mortos, eu fiquei sem chão", continuou.

Para fazer jus à memória do amigo, ele escreveu uma série de homenagens nas redes sociais. As publicações relembram o amor de João Paulo e dos outros colegas pelo basquete, assim como atribuem a eles alguns dos laços mais fortes construídos nos últimos anos. "Foi muito difícil para mim ver os meus irmãos em um caixão", completou, com a voz embargada e repleta de lágrimas insistentes.

Entre familiares, pessoas mais próximas e colegas de convívio, Vinicíus explica que todos tentam, nesse momento, em tão poucas horas, administrar a dor diante da partida repentina. "Só tenho a agradecer a Deus e pedir que ele conforte os nossos corações, mas confesso que não está sendo fácil lidar com tudo isso", finalizou.

Velório em Juazeiro do Norte

A despedida dos sete ocupantes do ônibus que capotou nas proximidades de Tauá, no interior do Ceará, ocorre nesta terça-feira (16). Seis dos corpos estão sendo velados no Ginásio Poliesportivo, no Cariri, enquanto a sétima vítima recebe homenagens no Centro de Velório Anjo da Guarda.

A tragédia aconteceu na segunda-feira (15), quando o ônibus que fazia o trajeto entre Sobral e Juazeiro do Norte tombou na rodovia.

Durante a manhã, um cortejo percorreu ruas de Juazeiro do Norte, em meio a momentos de oração e uma celebração ecumênica em homenagem às vítimas.

O sepultamento dos sete integrantes da delegação está previsto para ocorrer por volta das 16h.

Quem são as sete vítimas do acidente na CE-187?

No Ginásio Poliesportivo, recebem as últimas homenagens os jovens:

Henrique Ferreira Bezerra, de 17 anos

Cauã Rodrigues Fratta, de 17 anos

Luiz José de Morais Neto, de 19 anos

João Paulo Sampaio de Alencar, de 18 anos

Jonatan Samuel dos Santos Lopes, 15 anos

Assistente técnico Marcos Miguel da Silva, 22 anos

O corpo de Matheus Henrique Ferreira Martins, 15, é velado separadamente no Centro de Velório Anjo da Guarda, mas deve ser levado para o ginásio, segundo informações da TV Verdes Mares.