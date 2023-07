Conheça a história de Marcella de Lima, a nova apresentadora do CETV1

Com experiências no entretenimento, no jornalismo policial e de cotidiano, Marcella de Lima recebe a missão de apresentar o CETV 1ª edição no ano em que completa 15 anos de Sistema Verdes Mares. A jornalista estreia ao lado do veterano Leal Mota Filho, a partir desta segunda-feira (24).

Os anos de experiência trazem serenidade para encarar esse desafio e, de acordo com Marcella, o momento é repleto de emoção, gratidão e alegria, além de expectativas e ansiedade pelo novo. Tudo isso porque este era um sonho da jornalista, mas distante, “guardadinho no fundo do coração”, como ela revela.

“Não era algo que eu achava que iria acontecer, mas tudo é no tempo de Deus. A Marcella criança brincava de boneca e ela era apresentadora. Eu montava um estúdio e a minha boneca apresentava. Quando eu cresci um pouquinho mais, eu mesma que assumia esse lugar”, relembra.

Quem a vê, hoje, com tanta desenvoltura na televisão, nem imagina que um dia ela se recusou a fazer jornalismo e trabalhou até numa multinacional de material de construção. E foi apenas com o um ‘empurrãozinho’ da mãe que Marcella pôde conquistar seus sonhos.

Marcella de Lima jornalista “Eu sempre soube que queria Jornalismo, mas por uma grande infantilidade, fui fazer Publicidade. Faltando dois semestres pra concluir, a minha mãe fez a minha matrícula no vestibular de Jornalismo, meus professores de Publicidade falavam que meu lugar era outro, porque enquanto meus colegas levavam peças publicitárias nos trabalhos, eu levava documentário”.

Anos no entretenimento

Já na faculdade de Jornalismo, em uma aula da disciplina de Telejornalismo, Marcella se voluntariou para simular a apresentação de um jornal. A performance chamou a atenção de um colega que trabalhava como produtor na TV Diário, que a convidou para participar de uma seleção para vaga de estágio na emissora.

“Mandei um currículo que não tinha nada relacionado à comunicação, mas mandei. Fui participando das seleções, até que cheguei na final e fui selecionada pra vaga. Entrei como estagiária, passei mais ou menos um ano e meio e, em seguida, fui contratada. Eu atuava como repórter do Programa do João Inácio Jr”.

Legenda: Marcella, em 2014, nos bastidores do Programa do João Inácio Foto: Reprodução

Marcella atuou por sete anos com o entretenimento, se dividindo entre a produção de outros programas da grade da TV Diário, como o Paz e Amor e o Diário Divino. "Foram anos extremamente desafiadores, era o meu primeiro contato com aquela realidade da televisão. Lembro que a minha primeira reportagem na vida foi sobre brigas entre alunos nas escolas”.

O setor foi sua grande escola, porque foi lá que aprendeu a conquistar a confiança dos entrevistados e deixá-los confortáveis com a situação de contar histórias pessoais na frente das câmeras. Na época, Marcella também participava de coberturas especiais, tais como de eleições, Carnaval, que geralmente demandam um reforço na equipe.

Experiências na apresentação

Depois, Marcella migrou para o setor de jornalismo da TV Diário. Ao todo, foram cinco anos e, ao longo desse período, a jornalista fez algumas participações como apresentadora, substituindo os âncoras fixos quando estavam de licença, folga ou férias.

Legenda: A jornalista fazia participações para apresentar programas da TV Diário Foto: Reprodução

Ela relembra ainda que apresentou o programa Show da Tarde na Rádio Tamoio, com quatro horas de duração. “Foi um período muito feliz para mim porque eu conseguia ser eu ali eu, conseguia improvisar. Falava de assuntos sérios de política, de violência, mas a gente também falava sobre fofoca de artista, sobre novela. Foi um divisor de águas pra mim porque ali eu pude misturar informalidade com a formalidade”.

Com toda a expertise, no final de 2019, participou de uma seleção para vaga na reportagem na TV Verdes Mares e foi selecionada.

Legenda: Marcella comandou o programa Show da Tarde, da Rádio Tamoio Foto: Reprodução

Marcella de Lima “Os colegas de redação me incentivaram muito a participar da seleção e fiz porque eu senti que todas aquelas pessoas que estavam dizendo para mim que eu deveria fazer eram pessoas usadas por Deus”.

Desde então, foram vários os desafios de ter que se desenvolver com uma nova linguagem, novas pautas e novo público. “Eu sou muito intensa e tudo quero entregar com o meu máximo, então dei toda a minha dedicação, assim como me esforçarei ao máximo na apresentação”.

Relação com o CETV

É no telejornal que começou que Marcella encara a nova missão, todo esse tempo a fez desenvolver um carinho grande pelo público, pela equipe e pelo horário. “Eu realmente sinto como uma casa, eu olho para as pessoas que participam do CE1 e vejo como uma famílial”.

Para Marcella, a história que construiu como repórter foi fundamental para esse processo. Ela relata ainda que ama estar na rua e saber que os entrevistados confiam que ela vai contar a história deles com respeito e empatia.

Legenda: Em 2019, Marcella estreou como repórter da TV Verdes Mares Foto: Reprodução

Por isso, ela vê a apresentação como uma outra oportunidade de manter esse contato com o público e, principalmente, uma nova forma de fazer jornalismo. “É um jornal que vai me dar oportunidade de fazer um comentário sobre os assuntos mais sérios, de ser a voz das pessoas que estão assistindo e fazer com que eles se identifiquem”.

“O jornal é feito para quem está assistindo, então espero que o público caminhe de mãos dadas comigo e com o Leal, porque estaremos juntos nessa nova fase, nesse novo desafio. Leal é uma pessoa maravilhosa, um profissional muito fácil de trabalhar, muito fácil de lidar porque ele é muito acolhedor. Tenho certeza de que vamos entregar nosso melhor”.

