Erros e acertos do Emmy 2023. Domínio da HBO reduz número de títulos na disputa

Ninguém gosta de uma disputa desigual. A pluralidade é um dos fatores que eleva o nível da competição. Nesse sentido, o Emmy Awards, considerado o “Oscar da TV” parece já ter garantido prêmios para poucos títulos, após um ano fértil de boas produções nas plataformas de streaming.

A HBO, que costuma fazer bonito na premiação, manteve a competência e conseguiu emplacar três produções entre os títulos que tem quase todo o elenco concorrendo entre si. A tríade que arrebentou em audiência e aplausos do público é formada pelas séries

“Sucession” (4ª temporada/final), “The White Lotus” (2ª temporada) e “The Last of Us” (1ª temporada).

Para se ter ideia da força de “Sucession”, a história que narra o vale-tudo entre os quatro filhos Logan Roy (Brian Cox) pelo controle da Waystar Royco, um dos maiores conglomerados de comunicação e entretenimento do mundo, conseguiu nada menos do que 27 indicações.

O roteiro, as atuações espetaculares e as altas doses de verossimilhança com a realidade da família Murdoch, controladora da News Corp e da Fox News, nos Estados Unidos, resultam numa série antológica, que já escreveu seu nome da história da TV.

Impossível não vibrar com cada cena, com os inúmeros plots twists e com o final coerente.

Vai ser interessante agora ver os atores que interpretaram os Roy disputando, eles próprios, o prêmio maior, nesse caso, o Emmy de 2023.

Domínio da HBO

Legenda: A atriz Jennifer Coolidge é o principal destaque da série "The White Lotus" Foto: Divulgação/HBO

Mais sucessos da Outro mega sucesso do ano, chega com a torcida de milhões de fãs, incluindo os brasileiros, que se renderam de vez a “The White Lotus”. A série já havia bombado em 2021, mas conseguiu se superar na segunda temporada.

Em cena, várias histórias se cruzam (novamente) numa grande sátira ao comportamento fútil e muitas vezes idiota de pessoas podres de ricas. O nome White Lotus faz referência à rede de resorts de luxo. Na primeira temporada vimos o Havaí. Agora, a trama se passa no Mediterrâneo, na filial da Itália. É lá que os afortunados estão curtindo as férias, enquanto suas vidas vazias mergulham em problemas.

Orbitando em volta dos ricaços, está a classe “trabalhadora”. A magia acontece quando os dois mundos colidem em situações surreais que envolvem sexo, suspense e morte. Enfim, tragédia e comédia são servidas ao espectador como se fora um banquete siciliano. É delicioso!

A “pièce de résistance” da série chama-se Jennifer Coolidge. A atriz virou assunto nas mídias sociais e rendeu memes no mundo todo com sua personagem Tanya McQuoid. Muito difícil ela não levar a estatueta para casa este ano.

O sucesso mais recente no catálogo da HBO é “The Last of Us”. A série abre mão do ineditismo da história (baseada em dos mais premiados games da PlayStation) para apostar nas atuações, em cenários grandiosos e na composição caprichada dos zumbis.

Legenda: “The Last of Us”, também da HBO, é baseada em um dos games mais premiados da história Foto: Divulgação/HBO

Mas, de fato, são os atores, com destaque para Pedro Pascal (Joel) e Bella Ramsey (Ellie) que nos levam a descobrir esse mundo distópico repleto de fungos (e humanos) assassinos. Além da ação e da violência explícita, os dilemas éticos e existenciais assombram a jornada para se manter vivo.

Com tantas indicações, a HBO leva vantagem, mas não pode cantar vitória.

Correndo por fora

Legenda: A comédia dramática “Ted Lasso”, da Apple TV+, se mantém entre as favoritas Foto: Divulgação/ AppleTV

A única obra capaz de desbancar tantos sucessos da HBO é “Ted Lasso”. A comédia dramática da Apple TV+ se tornou uma das mais adoradas dos últimos tempos.

Ela mostra a vida de Ted Lasso (Jason Sudeikis), um técnico de futebol americano que é contratado para treinar um time de futebol, na Inglaterra.E que ninguém se engane com a simplicidade do argumento.

A produção faz rir e emociona, na mesma medida em que conquista o público pela espontaneidade. Tudo é tão plausível que basta um episódio para ser fisgado.

Netflix

Gigante do setor, a Netflix não conseguiu emplacar grandes favoritos, se levarmos em conta seu catálogo farto de opções, vindas de todos os continentes. Fica no ar a questão: o critério foi só o mérito, a qualidade ou, assim como no Oscar, o Emmy faz vista grossa produções de língua não inglesa?

Quem pode render prêmio para a “Tundum” é mesmo a especialidade da Netflix; série documental, baseada em história real. No caso, estamos falando de “Dahmer: Um Canibal Americano”.

Legenda: Polêmica e perturbadora, a minissérie "Dahmer, Um Canibal Americano" pode render o prêmio para o ator Evan Peters Foto: Divulgação/ Netflix

Para além da polêmica que gerou, Evan Peters (Jeffrey Dahmer) fez um trabalho perturbador com o maestria. É o franco favorito para levar o prêmio na categoria Melhor Ator em Série Limitada, Antologia ou Filme Para a TV.

Aliás Peters, já vinha de uma escalada de grandes atuações. Ele deu vida a nada menos do que 17 personagens, durante nove temporadas na série antológica American Horror Story.

Brilho gótico de Wandinha

Responsável pelo sucesso avassalador de “Wandinha”, a maravilhosa menina gótica da Família Addams, Jane Ortega se tornou a terceira latina a ser indicada na categoria Melhor Atriz Principal em Série de Comédia. E pode levar, viu?

Legenda: Jane Ortega é a estrela de “Wandinha”, série dirigida por Tim Burton e um dos maiores sucessos da Netflix

A série de Tim Burton usa o sarcasmo como elemento básico para destilar um humor nada convencional e muito, muito inteligente.

Uma de suas cenas virou “febre” nas redes sociais. entrou para história que en Claro que falamos da famosa dança de Wandinha ao som de Bloody Mary (na voz de Lady Gaga).

Além de Dahmer e Wandinha, a Netflix também concorre (com pouquissímas chances) com as série “Better Call Saul”, “The Crown”, “Treta”, “Disque Amiga Para Matar” e “A Diplomata”.



Estrelas esquecidas

Legenda: Harrison Ford e Ellne Mirren (“1923” e “Yellowstone”) ficaram fora da lista de indicados Foto: Divulgação

Se de um lado há expectativa de uma noite de múltiplos prêmios, de outro prevalece o descontentamento com os nomes que foram ignorados pelo Emmy.

Nas redes sociais, a premiação vem sendo acusada de ter gerado uma bolha de preferência. Os debates e a torcida movimentam os fãs que se apaixonam por seus programas de TV favoritos. É a força do streaming.

Seguindo uma tendência que já adota há alguns anos, em 2023, o Emmy ignorou alguns dos principais astros do cinema que precisaram se render às produções para TV.

Só para citar dois exemplos: Harrison Ford e Helen Mirren. Os dois foram estão fora da disputa apesar de suas atuações como patriarca e matriarca, respectivamente, de “1923” e de “Yellowstone”. O eterno “Indiana Jones”, aliás também foi preterido por sua atuação na comédia “Shrinking”.

Outro grande nome de Hollywood, o ator Steve Martin passou batido com sua atuação em “Only Murders in the Building”.

Para os fãs de Game of Thrones, é imperdoável que a atriz e estrela do prequel “House of the Dragon”, Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), não esteja na lista dos indicados.

Legenda: Para os fãs, Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), de "House Of Dragon", foi injustiçada Foto: Divulgação/ HBO

Sarah Goldberg, a Sally Reed, da série “Barry”, que aliás é mais um acerto da HBO, ganhou rasgados elogios pela frieza que imprimiu na personagem. E mesmo com toda torcida dos fãs, está fora da disputa.

Embora tenha feito pouco sucesso no Brasil, a série policial “Snowfall” fez uma temporada final com bastante sucesso. Mas não o suficiente para merecer uma indicação sequer.

O 75º Emmy Awards acontece dia 18 de setembro, em Los Angeles.

Indicados ao Emmy 2023

Melhor Série de Drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

Sucession

House of the Dragon

The Last of Us

The White Lotus

Yellowjackets

Melhor Atriz em Série de Drama

Elizabeth Moss, The Handmaid’s Tale

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, A Diplomata

Sarah Snook, Sucession

Sharon Horgan, Bad Sisters

Melanie Lynskey, Yellowjackets

Melhor Ator em Série de Drama

Jeff Bridges, The Old Man

Brian Cox, Sucession

Bob Odenkirk, Better Call Saul

Pedro Pascal, The Last of Us

Jeremy Strong, Sucession

Kieran Culkin, Sucession

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama

Jennifer Coolidge, The White Lotus

Elizabeth Debicki, The Crown

Meghann Fahy, The White Lotus

Sabrina Impacciatore, The White Lotus

Aubrey Plaza, The White Lotus

Rhea Seehorn, Better Call Saul

J. Smith-Cameron, Succession

Simona Tabasco, The White Lotus

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Drama

F. Murray Abraham, The White Lotus

Nicholas Braun, Sucession

Michael Imperioli, The White Lotus

Theo James, The White Lotus

Matthew Macfadyen, Sucession

Alan Ruck, Sucession

Will Sharpe, The White Lotus

Alexander Skarsgård, Sucession

Melhor Série de Comédia

Abbot Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wandinha

Melhor Atriz em Série de Comédia

Christina Applegate, Dead to Me

Jenna Ortega, Wandinha

Natasha Lyonne, Poker Face

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel

Melhor Ator em Série de Comédia

Bill Hader, Barry

Martin Short, Only Murders in the Building

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen-White, The Bear

Jason Segel, Shrinking

Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia

Anthony Carrigan, Barry

Phil Dunster, Ted Lasso

Brett Goldstein, Ted Lasso

James Marsden, Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Tyler James Williams, Abbott Elementary

Henry Winkler, Barry

Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Comédia

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

Ayo Edebiri, The Bear

Janelle James, Abbott Elementary

Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary

Juno Temple, Ted Lasso

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jessica Williams, Shrinking

Melhor Série Limitada, Antologia ou Filme Para a TV

BEEF

Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones & the Six

Fleishman is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Melhor Ator em Série Limitada, Antologia ou Filme Para a TV

Taron Egerton, Black Bird

Evan Peters, Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daniel Radcliffe, Weird: The Al Yankovic Story

Steven Yeun, BEEF

Kumail Nanjiani, Welcome To Chippendales

Melhor Atriz em Série Limitada, Antologia ou Filme Para a TV

Lizzy Caplan, Fleishman Is In Trouble

Jessica Chastain, George & Tammy

Dominik Fishbacks, Swarm

Riley Keough, Daisy Jones & the Six

Ali Wong, BEEF

Melhor Ator Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Filme Para a TV

Murray Bartlett, Welcome To Chippendales

Paul Walter Hauser, Black Bird

Richard Jenkins, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Joseph Lee, BEEF

Ray Liotta, Black Bird

Young Mazino, BEEF

Melhor Atriz Coadjuvante em Série Limitada, Antologia ou Filme Para a TV

Annaleigh Ashford, Welcome To Chippendales

Maria Bello, BEEF

Claire Danes,Fleishman Is In Trouble

Juliette Lewis as Denise, Welcome To Chippendales

Camila Morrone, Daisy Jones & The Six

Niecy Nash-Betts, Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Melhor Programa de Competição

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice

Talk show de variedades

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live

Late Night with Seth Myers

Late Show with Stephen Coulbert

The Problem with Jon Stewart