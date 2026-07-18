Quem é Bianka Carvalho, repórter que emocionou o país ao acolher menina que perdeu a mãe

Uma entrevista realizada durante uma transmissão ao vivo do telejornal NE1, da TV Globo em Pernambuco, repercutiu nas redes sociais nesta semana ao mostrar a sensibilidade da repórter Bianka Carvalho diante do relato emocionante de uma criança em luto.

A jornalista cobria a tradicional Festa de Nossa Senhora do Carmo, no Recife, quando se aproximou de Antonela, de oito anos, para perguntar qual havia sido seu pedido à santa. Em vez de falar sobre a celebração, a menina revelou que rezava pela mãe, que morreu em maio deste ano.

A partir daquele momento, a pauta deu lugar à escuta.

Entrevista emocionou telespectadores

Durante cerca de quatro minutos, Antonela falou sobre a saudade da mãe, a dificuldade de enfrentar o luto e até episódios de bullying vividos na escola. Segundo a menina, uma colega afirmou que ela não tinha mãe, comentário ao qual respondeu dizendo que sua mãe "está no céu".

Enquanto ouvia o relato, Bianka Carvalho conduziu a conversa com acolhimento, sem interromper a criança ou apressar a entrevista. Ao perceber que Antonela se emocionava, a jornalista a abraçou e ofereceu palavras de conforto.

O momento rapidamente viralizou nas redes sociais, onde internautas elogiaram tanto a força da menina quanto a postura da repórter diante da situação.

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Quem é Bianka Carvalho

Com mais de duas décadas de atuação na TV Globo Pernambuco, Bianka Carvalho é formada em Jornalismo desde 1994 e possui pós-graduação em Direitos Humanos. Antes de ingressar na televisão, trabalhou em rádio, jornal impresso e assessoria de imprensa.

Na emissora, iniciou a carreira em 2000, produzindo reportagens locais e nacionais, além de participações ao vivo. Em 2014, foi uma das homenageadas no Prêmio Mulher Tacaruna e, no ano seguinte, apareceu entre os jornalistas mais admirados do Brasil em levantamento promovido por Jornalistas & Cia. em parceria com a Maxpress, figurando entre os profissionais mais reconhecidos da região Nordeste.

Nas redes sociais, onde reúne mais de 470 mil seguidores, costuma compartilhar bastidores do trabalho, viagens e momentos da vida pessoal. Em sua biografia, define-se como "apaixonada pela família, apegada aos amigos e louca por gente".

Sensibilidade já marcou outras transmissões

Não foi a primeira vez que a jornalista chamou atenção pela forma como conduz reportagens ao vivo.

Em janeiro deste ano, durante uma entrada sobre a indicação do filme "O Agente Secreto" ao Oscar, Bianka se emocionou ao falar do orgulho de Pernambuco e acabou viralizando após vestir a bandeira do estado durante a transmissão.

Na mesma época, outra participação ao vivo ganhou repercussão quando um cachorro interrompeu a reportagem ao se aproximar da jornalista em busca de carinho. Bianka interrompeu brevemente a fala para afagar o animal e brincou que ele também poderia integrar o elenco do filme.

Já em 2025, durante uma homenagem pelos 36 anos do Bom Dia Pernambuco, a repórter voltou a se emocionar ao rever momentos de sua trajetória na emissora.