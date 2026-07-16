Menina desabafa sobre luto ao vivo na TV e surpreende repórter: 'Fiz 8 anos e não vi minha mãezinha'

"Fiz oito anos e não vi minha mãezinha". O relato emocionante de uma menina durante uma reportagem ao vivo sobre o dia da padroeira de Recife, em Pernambuco, viralizou nas redes sociais nesta quinta-feira (16).

O momento aconteceu durante uma entrada ao vivo da repórter Bianka Carvalho, da TV Globo local, em uma missa na capital pernambucana. Em meio a vários fiéis, uma se destacou entre as demais: a pequena Antonela.

"O que é que você pediu para Nossa Senhora do Carmo?", perguntou a jornalista. "Que me proteja, que nada aconteça comigo, porque minha mãe, ela faleceu, minha mãezinha", disse a criança.

Em seguida, com a voz embargada, Antonela explicou que, em maio, comemorou o primeiro aniversário desde a partida da mãe, um mês antes, e agora segue sob os cuidados da tia.

"Minha família me apoia. Mas eu ainda sinto saudade da minha mãe", desabafou a criança. "Eu queria ter uma mamãe, mas a irmã da minha mãe, ela é minha mãe. Agora eu tenho duas mães que cuidam de mim", relatou.

Durante a entrevista, Antonela continuou a dizer como sentia falta da mãe e, por não conseguir falar com ela, encontrou conforto nas orações à Nossa Senhora do Carmo.

Criança relatou ter sofrido bullying

A criança também revelou que já sofreu bullying na escola devido à perda da mãe. "Uma menina disse para mim que ela tinha uma mãe que dava tudo", disse.

Na sequência, Bianka respondeu: "Meu amor, você diz assim, sem brigar, você diz: 'Nós duas temos mãe, só que a sua está aqui e a minha está no céu olhando por mim'", orientou.

Em seguida, a criança disse: "A minha mãe 'está me cuidando' muito melhor. Jesus está cuidando da minha mãe. Minha mãe está me vendo em todos os lugares. Ela está me vendo na escola, está me vendo aqui, mesmo eu não vendo ela, ela me vê".

Ao fim da reportagem, Antonela ainda confessou que tinha o sonho de se ver na televisão. Emocionada, a repórter ainda oferece um abraço de conforto à criança.

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Relato de Antonela causou comoção nas redes

Ao ser publicada nas redes sociais, a entrevista de Bianka com Antonela se tornou um viral instantâneo. Uma das republicações, por exemplo, já atingiu 1,8 milhão de visualizações no Instagram.

Nos comentários, a repórter compartilhou um pouco do que sentiu durante o momento. "Que entrevista difícil de fazer... Fiquei quebrada por dentro", iniciou.

"A menina Antonela falou por tanta gente e emocionou todo mundo. Uma criança gigante. Que Deus e Nossa Senhora a protejam", completou a jornalista.

Parentes e conhecidos de Antonela também escreveram mensagens de carinho e apoio, como no caso da madrinha Thuanny Santos. "É ela quem nos dá forças todos os dias! Essa menina é incrível! Nossa força!", disse.