Empresário Thiago Brennand é condenado a 31 anos de prisão

O empresário Thiago Brennand foi condenado a mais de 31 anos de prisão por delitos cometidos contra uma produtora de cinema pernambucana. A decisão foi tomada em primeira instância, considerando crimes de estupro e lesão corporal.

O caso foi registrado em 2021, em São Paulo. Em 2024, segundo informações reveladas pelo Uol, o estupro foi citado em áudios, em que ele admitia ter cometido os crimes.

Apesar da condenação da 1ª Vara de Porto Feliz (SP), Brennand ainda pode recorrer. Ele ainda foi condenado a pagar R$ 100 mil de indenização à vítima.

A decisão considerou os crimes de:

Constrangimento ilegal;

Estupro;

Lesão corporal;

Coação no curso do processo;

Divulgação de cena de estupro.

Além dos 31 anos e seis meses e 16 dias de prisão, ele ainda deve cumprir 2 anos, quatro meses e 18 dias em regime aberto.

Ainda segundo o Uol, Brennand foi absolvido de parte das acusações apresentadas pelo Ministério Público, como a de tortura. Ela havia dito ter sido tatuada à força.

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Veja parte das conversas gravadas pela produtora

Em áudio divulgado por uma das mulheres que o acusam, ele cita ter feito sexo "à força" e "com raiva".

A possível vítima gravou conversas telefônicas com Brennand em agosto de 2021. "Eu fiz à força e com raiva, não fiz?", questionou ele na ligação.

Em seguida, admitiu que a mulher pediu para que parasse o ato sexual, o que não foi atendido. "E você dizendo ‘não, não’, eu fiz com raiva. Beleza. Tá certo. Eu assumo", completou o empresário.

Trecho da conversa: