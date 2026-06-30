Prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta terça (30); veja como funciona

Jovens que completam 18 anos em 2026 têm até esta terça-feira (30) para realizar o alistamento militar. O serviço é obrigatório para homens e voluntário para as mulheres.
Para se inscrever, basta ter uma conta gov.br e se cadastrar no site Alistamento Online. Também é possível fazer todo o processo de maneira presencial em uma Junta Militar.
Durante o alistamento, é preciso levar os seguintes documentos:
- Certidão de nascimento ou casamento;
- Carteira de identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- Comprovante de residência recente.
O que acontece depois do alistamento?
Passado o processo, o jovem recebe o Certificado de Alistamento Militar (CAM) e deverá consultar a plataforma das Forças Armadas para saber se foi dispensado ou não. Quem for convocado, deverá comparecer à etapa de seleção geral, no segundo semestre de 2026.
Nessa etapa, serão feitos exames médicos e odontológicos, testes de aptidão física e entrevistas sobre as habilidades do candidato e o interesse em servir.
Após isso, os selecionados passarão por seleção complementar designada por uma das três Forças Armadas – Exército, Marinha ou Aeronáutica – até ser incorporado e receber a matrícula.
Como ser dispensado do serviço militar?
O ingressante pode ser dispensado por excesso de contingente ou por morar em município que não contribui com pessoal para o serviço militar inicial obrigatório.
Para receber o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) o jovem deverá participar da cerimônia de juramento à bandeira.
É possível não se alistar?
Caso um rapaz decida não se alistar ou perder o prazo do alistamento, poderá ficar impedido de:
- Obter passaporte;
- Assumir cargos públicos;
- Matricular-se em instituições de ensino;
- Participar de concursos públicos;
- Receber benefícios sociais.
Para regularizar a situação junto as Forças Armadas, o jovem deverá pagar multa - via Pix, cartão de crédito ou GRU (Banco do Brasil) - e regularizar a situação militar em uma Junta Militar. O valor varia conforme o ano.