Prazo para alistamento militar obrigatório termina nesta terça (30); veja como funciona

Jovens que completam 18 anos em 2026 têm até esta terça-feira (30) para realizar o alistamento militar. O serviço é obrigatório para homens e voluntário para as mulheres.

Para se inscrever, basta ter uma conta gov.br e se cadastrar no site Alistamento Online. Também é possível fazer todo o processo de maneira presencial em uma Junta Militar.

Durante o alistamento, é preciso levar os seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou casamento;

Carteira de identidade ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Comprovante de residência recente.

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O que acontece depois do alistamento?

Passado o processo, o jovem recebe o Certificado de Alistamento Militar (CAM) e deverá consultar a plataforma das Forças Armadas para saber se foi dispensado ou não. Quem for convocado, deverá comparecer à etapa de seleção geral, no segundo semestre de 2026.

Nessa etapa, serão feitos exames médicos e odontológicos, testes de aptidão física e entrevistas sobre as habilidades do candidato e o interesse em servir.

Após isso, os selecionados passarão por seleção complementar designada por uma das três Forças Armadas – Exército, Marinha ou Aeronáutica – até ser incorporado e receber a matrícula.

Como ser dispensado do serviço militar?

O ingressante pode ser dispensado por excesso de contingente ou por morar em município que não contribui com pessoal para o serviço militar inicial obrigatório.

Para receber o Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) o jovem deverá participar da cerimônia de juramento à bandeira.

É possível não se alistar?

Caso um rapaz decida não se alistar ou perder o prazo do alistamento, poderá ficar impedido de:

Obter passaporte;

Assumir cargos públicos;

Matricular-se em instituições de ensino;

Participar de concursos públicos;

Receber benefícios sociais.

Para regularizar a situação junto as Forças Armadas, o jovem deverá pagar multa - via Pix, cartão de crédito ou GRU (Banco do Brasil) - e regularizar a situação militar em uma Junta Militar. O valor varia conforme o ano.