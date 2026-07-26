Atleta de jiu-jítsu Fernando Margarida é encontrado pela família após cinco dias desaparecido

O atleta de jiu-jítsu e recordista mundial Fernando Ribeiro Pontes, mais conhecido como Fernando Margarida, foi encontrado na manhã deste domingo (26), após cinco dias desaparecido, na cidade de São Paulo.

Ele tinha sido visto pela última vez na segunda-feira (20) em um hotel na região do Butantã, na Zona Oeste da capital paulista. Desde então, estava desaparecido, mas foi encontrado dias depois em outro hotel e com celular sem bateria.

Segundo informações do g1, havia sido feito um boletim de ocorrência para registrar o desaparecimento. No documento, funcionários do hotel informaram que o atleta de jiu-jítsu teria se desentendido com uma mulher.

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Ainda foi relatado que foram ouvidos gritos e pedidos de socorro durante a briga. Em seguida, a mulher teria deixado o local e Fernando não foi mais visto.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, a mulher teria enviado mensagens de áudio a pessoas próximas ao atleta. Neles, a mulher afirmou que Fernando morreria e que jamais seria encontrado. O caso estava sob investigação do 34º Distrito Policial.