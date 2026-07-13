Morre ex-prefeito de Campo Grande que estava preso por matar servidor

O ex-prefeito de Campo Grande e ex-deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul Alcides Bernal morreu na madrugada desta segunda-feira (13) após passar mal no Presídio Militar, onde estava preso preventivamente desde março pela morte de um servidor público estadual.

Bernal passou mal neste final de semana e foi levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu. A causa da morte não foi informada, mas o político tinha problemas cardíacos e chegou a passar por um procedimento no final de junho no mesmo hospital.

A defesa do político afirmou ao g1 MS que apresentou diversos pedidos de prisão domiciliar por conta do quadro de saúde dele, mas não teve nenhum acatado pela Justiça.

O próprio Presídio Militar teria confirmado que não havia condições de mantê-lo na unidade por conta dos problemas de saúde que sofria. Um último pedido pela prisão domiciliar chegou a ser feito na semana passada.

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“Legítima defesa”

Bernal foi preso de maneira preventiva em 24 de março, acusado de ter matado Roberto Carlos Mazzini por uma disputa de posse de imóvel. A casa pertencia a Bernal até ser arrematada pela vítima em um leilão judicial.

Segundo as investigações, Roberto Carlos Mazzini foi ao imóvel que arrematou acompanhado de um chaveiro. O local estava vazio na ocasião, mas Bernal teria sido avisado pelo sistema de segurança da presença de homens desconhecidos.

O ex-prefeito, então, foi armado até a casa e disparou contra o servidor, alegando ter agido em legítima defesa. Mazzini foi atingido por dois tiros e chegou a ser atendido pelo Samu, que foi chamado pelo próprio Bernal. O político também se apresentou espontaneamente à delegacia.

Carreira política

Nascido em Corumbá, Alcides Bernal era advogado e radialista. Foi eleito duas vezes vereador de Campo Grande e também chegou a ser deputado estadual.

Tornou-se prefeito inicialmente em 2012, até ter o mandato cassado em 2014. Em 2015, foi reconduzido ao cargo após decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e seguiu até o fim do mandato, em 2016.

Ele chegou a concorrer à reeleição, mas ficou de fora do 2º turno por cerca de 2,6 mil votos.