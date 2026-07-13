Morre ex-prefeito de Campo Grande que estava preso por matar servidor

O ex-prefeito de Campo Grande e ex-deputado estadual pelo Mato Grosso do Sul Alcides Bernal morreu na madrugada desta segunda-feira (13) após passar mal no Presídio Militar, onde estava preso preventivamente desde março pela morte de um servidor público estadual.
Bernal passou mal neste final de semana e foi levado para a Santa Casa de Campo Grande, onde não resistiu. A causa da morte não foi informada, mas o político tinha problemas cardíacos e chegou a passar por um procedimento no final de junho no mesmo hospital.
A defesa do político afirmou ao g1 MS que apresentou diversos pedidos de prisão domiciliar por conta do quadro de saúde dele, mas não teve nenhum acatado pela Justiça.
O próprio Presídio Militar teria confirmado que não havia condições de mantê-lo na unidade por conta dos problemas de saúde que sofria. Um último pedido pela prisão domiciliar chegou a ser feito na semana passada.
“Legítima defesa”
Bernal foi preso de maneira preventiva em 24 de março, acusado de ter matado Roberto Carlos Mazzini por uma disputa de posse de imóvel. A casa pertencia a Bernal até ser arrematada pela vítima em um leilão judicial.
Segundo as investigações, Roberto Carlos Mazzini foi ao imóvel que arrematou acompanhado de um chaveiro. O local estava vazio na ocasião, mas Bernal teria sido avisado pelo sistema de segurança da presença de homens desconhecidos.
O ex-prefeito, então, foi armado até a casa e disparou contra o servidor, alegando ter agido em legítima defesa. Mazzini foi atingido por dois tiros e chegou a ser atendido pelo Samu, que foi chamado pelo próprio Bernal. O político também se apresentou espontaneamente à delegacia.
Carreira política
Nascido em Corumbá, Alcides Bernal era advogado e radialista. Foi eleito duas vezes vereador de Campo Grande e também chegou a ser deputado estadual.
Tornou-se prefeito inicialmente em 2012, até ter o mandato cassado em 2014. Em 2015, foi reconduzido ao cargo após decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e seguiu até o fim do mandato, em 2016.
Ele chegou a concorrer à reeleição, mas ficou de fora do 2º turno por cerca de 2,6 mil votos.