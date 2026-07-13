Ex-namorada do influenciador Cartolouco denuncia agressões físicas e violência psicológica

O influenciador e jornalista esportivo Lucas Strabko, conhecido como Cartalouco, foi formalmente denunciado por agressões físicas e violência psicológica contra uma ex-namorada.

Câmeras registraram os momentos em que ele queima a orelha da mulher com um cigarro e depois dá um tapa no rosto dela. A queimadura e o tapa ocorreram na madrugada do dia 31 de janeiro, em São Paulo, mas o relacionamento já tinha histórico de momentos de violência por parte do influencer.

O caso teve detalhes revelados no Fantástico deste domingo (12), em uma reportagem que ouvia ainda outras duas ex-namoradas de Cartalouco. Ambas também relataram ter sofrido agressões por parte do jornalista. Ele nega as acusações.

Veja também Zoeira MP abre nova ação contra Virginia Fonseca por 'práticas abusivas' e pede R$ 120 milhões Ceará Corredora denuncia racismo durante treino na Beira-Mar de Fortaleza

De acordo com o relato da ex-namorada que denunciou as agressões, Lucas Strabko discutiu com ela, afirmando ter sido traído. A discussão ocorreu em uma esquina próxima a um bar e contou com a queimadura e o tapa registrados em vídeo.

Após as agressões, a mulher se aproximou do estabelecimento em busca de proteção e pessoas que estavam no local interviram. Uma testemunha contou ter presenciado o comportamento agressivo do influenciador contra a ex.

Mesmo após a intervenção de terceiros, Strabko seguiu ofendendo a então namorada e tomou o celular dela. Ao ser reconhecido, ele teria deixado o local. Ele também chegou a ameaçar destruir o apartamento da mulher, chegando a ir até o endereço, mas não teve liberação de entrada.

Histórico de agressões

Segundo a vítima, Strabko apresentou comportamentos agressivos e a xingava constantemente. Antes das agressões do começo de 2026, ela afirmou que uma viagem do casal a Cusco em dezembro de 2025 marcou o agravamento da violência.

Na ocasião, segundo a ex, eles discutiram e ele chegou a cuspir nela em um bar da capital peruana. Quando retornaram à hospedagem, a mulher teve os pertences chutados, o celular destruído e recebeu tapas, chutes e uma tentativa de mata-leão.

Ao Fantástico, outras duas ex-namorados de Strabko também relataram situações semelhantes, incluindo agressões físicas, violência psicológica e patrimonial.

Uma das mulheres, identificada como Gabriella Augusto, teve um relacionamento com o jornalista por três anos. Ao longo do tempo, ele destruiu itens dela como carro e celular, além de ter o rosto queimado com um cigarro e levado chutes.

A outra ex, que também não se identificou, relatou ter recebido comentários ofensivos, violência psicológica e agressões físicas. Ambas não chegaram a registrar denúncias contra o influenciador.

Posicionamento de Cartolouco

A reportagem do Fantástico também ouviu o próprio Lucas Strabko, que negou as acusações.

Segundo ele, a discussão da viagem do Peru teria começado por ciúmes da ex, que iniciou as ofensas e agressões físicas.

O jornalista ainda afirmou que fotografias feitas após a discussão mostram que os dois seguiram juntos naquela noite. Além disso, ele afirma que ele e a ex voltaram a se encontrar depois do registro do boletim de ocorrência feito por ela.

Quem é Cartolouco?

Lucas Strabko é jornalista esportivo e trabalhou na Globo entre 2016 e 2020. O apelido "Cartolouco" vem do quadro que apresentava sobre o fantasy game "Cartola FC".

Após deixar a emissora, ele seguiu trabalhando ligado ao universo dos esportes, tornando-se influenciador da área. Cartolouco tem mais de 1,2 milhão de seguidores no Instagram e mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube.

Com a fama, chegou a participar dos realities "A Fazenda" e "Power Couple Brasil", ambos da Record. No segundo, voltado a casais, ele disputou ao lado da então namorada Gabriella Augusto.