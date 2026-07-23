Justiça mantém retirada de guarda do filho da advogada Karina Kufa após casório com Thiago Brennand

A perda da guarda do filho da advogada Karina Kufa, determinada após a profissional se casar com Thiago Brennand no último dia 2, foi mantida pela Justiça de São Paulo nesta quinta-feira (23).

A decisão pela permanência provisória da criança sob os cuidados do pai, Amilton Augusto da Silva Júnior, foi tomada após Karina, que defende Brennand em processos criminais pelos quais ele está preso desde 2023, ter se casado com o cliente.

Segundo a decisão pela manutenção da retirada da guarda, uma análise definitiva precisa de manifestação da defesa e apresentação de novas provas.

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Thiago Brennand teve a sexta condenação por violência contra a mulher proferida no último dia 13 de julho. A pena foi de 31 anos por um estupro cometido por ele. Karina Kufa ficou conhecida por advogar para políticos como Jair Bolsonaro e o filho dele, Eduardo.

Apesar da manutenção na Justiça, a medida foi alvo de contestação do Ministério Público de São Paulo. Segundo o MPSP, o casamento de Karina com o condenado "não caracteriza, por si só, inaptidão para o exercício da guarda nem risco concreto e atual à criança”.

Além disso, o Ministério Público apontou que não existem provas de contato, presente ou futuro, entre Brennand e a criança. Apesar da manifestação contrária à perda da guarda, o MP se manifestou favorável a proibir o contato entre o menor e o homem.

Karina já contestou a decisão da guarda provisória destinada ao ex-marido na Justiça. Segundo a defesa da advogada, não foram apresentadas provas de risco ao menino pelo casamento.