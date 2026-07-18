Advogada perde guarda do filho após casar com Thiago Brennand

A advogada Karina de Paula Kufa perdeu a guarda do filho após se casar com Thiago Antônio Brennand. O empresário pernambucano foi condenado pela sexta vez por casos de violência contra a mulher. A última condenação, dada na segunda-feira (13), foi de 31 anos de prisão por um estupro.

Karina Kufa é responsável pela defesa de Brennand em processos criminais. Após a união, a Justiça de São Paulo determinou, em decisão liminar, que o filho de Karina permaneça provisoriamente com o pai, o advogado Amilton Augusto da Silva Júnior.

Amilton publicou um vídeo nas redes sociais se pronunciando sobre o casamento da ex-esposa.

Legenda: Amilton, pai do filho de Karina, é casado com a socialite Val Marchiori. Foto: Reprodução/Redes sociais.

“A minha ex-mulher decidiu se casar com um sujeito que está preso, condenado por vários crimes, entre eles o crime horrendo de estupro. Eu, enquanto pai, não poderia fingir que nada está acontecendo”, disse.

Veja também País Thiago Brennand é condenado a mais 8 anos de prisão em regime fechado por estupro País Casal é encontrado morto no Distrito Federal; vizinho é preso

Atualmente, Amilton é casado com a socialite e empresária Val Marchiori. No vídeo, gravado ao lado da atual esposa, Amilton disse ainda que iria recorrer à Justiça para proteger o filho.

“Eu não seria coerente nem comigo nem com ele se achasse que isso é algo normal. Isso não é algo normal. Uma criança não precisa passar por isso”, declarou.

Decisão judicial cita crimes "extremamente graves" de Brennand

Na decisão que determinou a guarda da criança ao pai, o juiz afirmou que Brennand é acusado de praticar diversos crimes contra diferentes vítimas.

O magistrado declarou que as acusações atribuídas ao empresário são “extremamente graves” e envolvem “requintes de crueldade”, inclusive contra o próprio filho.

Em entrevista à coluna de Bela Megale, do jornal O Globo, Kufa disse que a decisão da Justiça de São Paulo é uma “violência” e um “ataque misógino” contra ela.

“Por uma escolha privada que fiz de casar e que não vai interferir na minha atuação como mãe. Estou trabalhando para conseguir recuperar a guarda do meu filho”, disse à coluna.