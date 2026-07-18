Casal é encontrado morto no Distrito Federal; vizinho é preso

Rayane Lins Farias Campos, 38, e Leonardo de Oliveira Campos, 42, foram encontrados mortos na manhã desta sexta-feira (17) em um condomínio no Distrito Federal. Os corpos do casal foram encontrados pelo pai de uma das vítimas no quintal da casa.

Um vizinho de 60 anos foi preso pela Polícia Civil do DF suspeito do duplo homicídio. De acordo com o jornal Metrópoles, outros moradores do condomínio de casas teriam ouvido tiros na tarde de quinta-feira (16).

O homem possui passagens por ameaça, violência doméstica, tentativa de homicídio e homicídio consumado. Uma operação foi realizada para prender o suspeito, com interdição da área e uso de snipers.

O delegado Paulo Fortini, da 20º Delegacia de Polícia Civil do DF, disse em entrevista ao g1 que o idoso tinha histórico de conflitos com os vizinhos do condomínio.

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Motivação do crime é investigada; casal deixa filha de 5 anos

A motivação do crime segue em investigação. Há a hipótese de que os vizinhos teriam entrado em conflito. Rayane e Leonardo não moravam no condomínio. Eles estavam limpando o lote que haviam comprado ao lado da casa do suspeito.

O casal deixa uma filha de cinco anos. Rayane era servidora da Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto, em Goiás. O município emitiu uma nota de pesar pela morte da funcionária, que atuava na Secretaria Municipal de Assistência Social.

"Rayane deixa um exemplo de dedicação ao serviço público, sempre desempenhando seu trabalho com responsabilidade, compromisso e respeito à nossa população", disse a pasta.

Leonardo se identificava nas redes sociais como coordenador de vendas da Brasal Refrigerantes.