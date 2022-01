Estudo revela profissões mais promissoras para 2022

Um levantamento feito pela PageGroup aponta quais são as 39 profissões mais promissoras para o ano de 2022. Segundo informações da CNN, o salário em algumas posições pode chegar a até R$ 60 mil por mês.

A área de tecnologia continuará liderando as melhores ofertas no próximo ano, segundo o estudo. Entre os destaques, posições ligadas à transformação digital, ao comércio eletrônico, à inovação.

A pesquisa considera profissões consideradas de alto escalão, média e alta gerência, níveis técnicos e de apoio à gestão, além de terceiros e temporários.

O presidente do PageGroup no Brasil, Gil van Delft, afirma que o avanço da vacinação e retorno das atividades econômicas têm oferecido cada vez mais buscas por profissionais do marketing e tecnologia.

“Também vimos uma tendência de contratações de executivos ligados a planejamento financeiro, redução de custos e expansão de novos mercados, além de um maior volume de posições ligadas à diversidade e inclusão”, disse ele à CNN.

Para fazer o levantamento de cargos mais promissores ano a ano, ainda segundo ele, o grupo consulta empresas de todos os portes de 14 setores distintos.

“A partir dessa conversa e do entendimento das reais necessidades de contratação, os consultores consolidam essas informações e produzem a relação final dos cargos com maior possibilidade de demanda das empresas”, explica a PageGroup.

Veja a lista completa das profissões mais promissoras de 2022

Desenvolvedor de software – AgroTechs. Salário: R$ 7 mil a R$ 15 mil + remuneração variável;

Gerente de desenvolvimento de negócios. Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil + remuneração variável;

Coordenador de mídias e performance. Salário: R$ 8 mil a R$ 12 mil;

Especialista em SEO. R$ 7 mil a R$ 10 mil;

Analista de Business Intelligence. Salário: R$ 4 mil a R$ 11 mil;

Gerente de suprimentos. Salário: R$ 10 mil a R$ 20 mil;

Gerente de produção e manutenção. Salário: R$ 12 mil a R$ 20 mil;

Gerente de logística. Salário: R$ 12 mil a R$ 22 mil;

Product owner (Dono do Produto). Salário: R$ 10 mil a R$ 20 mil + variável;

Head (líder) de crédito & cobrança; Salário: R$ 20 mil e R$ 25 mil + variável;

Analista contábil. Salário: R$ 7,5 mil a R$ 9 mil;

Analista de planejamento financeiro. Salário: R$ 8 mil a R$ 9 mil;

Gerente jurídico. Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil;

Aquisição de Talentos – PCD. Salário: R$ 6 mil a R$ 7,5 mil;

Diretor de operações hospitalar.Salário: R$ 30 mil a R$ 45 mil;

Diretor comercial – medical devices.Salário: R$ 30 mil a R$ 45 mil + 4 salários;

CEO – Hospitais.Salário: R$ 40 mil a R$ 60 mil;

Médico do trabalho – coordenador; Salário: R$ 8 mil a R$ 10 mil para 15 horas semanais;

Analista de farmacovigilância. Salário: R$ 5,3 mil a R$ 7 mil;

PMO/Gerente de projetos. Salário: R$ 12 mil a R$ 20 mil;

Analista de BI/dados. Salário: R$ 4,5 mil a R$ 12 mil;

Analista de testes de software.Salário: R$ 4,5 mil a R$ 12 mil;

Desenvolvedor/programador; Salário: R$ 4,5 mil a R$ 13 mil;

Gerente de Data & Analytics. Salário: R$ 22 mil e R$ 35 mil;

Gerente de engenharia de software. Salário: R$ 20 mil a R$ 35 mil;

Desenvolvedor FrontEnd.Salário: R$ 13 mil a R$ 17 mil;

Desenvolvedor mobile. Salário: de R$ 6 mil a R$ 8 mil para nível júnior; R$ 9 mil a R$ 12 mil para nível pleno; R$ 12 mil a R$ 18 mil para nível sênior; Até R$ 25 mil para especialistas;

Consultor comercial. Salário: R$ 2,5 mil a R$ 8 mil;

Gerente de contas. Salário: R$ 3,5 mil a R$ 10 mil;

Analista de marketing. Salário: R$ 3 mil a R$ 9 mil;

Analista de marketing digital. Salário: R$ 6 mil a R$ 12 mil;

CMO (Chief Marketing Officer). Salário: R$ 30 mil a R$ 40 mil;

Product Marketing Manager. Salário: R$ 15 mil a R$ 30 mil;

Recrutador. Salário: R$ 3 mil a R$ 12 mil;

Analista de remuneração e benefícios. Salário: R$ 6,5 mil a R$ 12 mil;

Gerente de RH Business Partner. Salário: R$ 20 mil a R$ 26 mil – com pacote atrativo e bônus de 3 a 4 salários;

Gerente de aquisição de talentos. Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil;

Analista de serviço ao cliente. Salário: R$ 4 mil a R$ 6,5 mil;

Executivo de vendas – tecnologias de mídias digitais. Salário: R$ 16 mil a R$ 30 mil + comissões.

