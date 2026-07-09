Número de mortos em tragédia com terremotos na Venezuela sobe para 3.889

Subiu para 3.889 o número de mortos contabilizados decorrentes do duplo terremoto que atingiu a Venezuela no fim de junho. A informação foi confirmada pelo governo do país em um boletim divulgado nesta quarta-feira (9).
O número de feridos também aumentou para quase 17 mil, enquanto 17.907 pessoas estão desabrigadas desde 24 de junho, quando os tremores ocorreram.
Os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram especialmente o estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram afetados, dos quais 190 desabaram.
Auxílio de R$ 1,54 bilhão
Na última quarta-feira (8), a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu a liberação de recursos venezuelanos bloqueados no exterior.
Paralelamente, a Organização das Nações Unidas (ONU) tenta arrecadar quase 300 milhões de dólares (R$ 1,54 bilhão) para ajudar na recuperação do país.
A Venezuela também negocia com o Fundo Monetário Internacional (FMI) estratégias para desbloquear, o mais rapidamente possível, os ativos financeiros do país para enfrentar as consequências dos terremotos.
Brasileiros mortos
O pastor evangélico Romildo Batista de Lima, de 69 anos, e a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, são as vítimas brasileiras dos terremotos que atingiram a Venezuela. As mortes foram confirmadas por familiares dos dois brasileiros.
O Itamaraty já havia informado a morte de dois brasileiros, um homem e uma mulher, mas não forneceu detalhes sobre a identidade das vítimas devido à Lei de Acesso à Informação. "O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", acrescenta o comunicado.
A confirmação de que Romildo, que era pastor evangélico na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, é um dos brasileiros mortos foi feita pela família dele ao g1.