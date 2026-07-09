Número de mortos em tragédia com terremotos na Venezuela sobe para 3.889

Também foram contabilizados quase 17 mil feridos e mais de 17,9 mil desabrigados.

Escrito por Redação e AFP
09 de Julho de 2026 - 21:05 (Atualizado às 21:20)
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Legenda: Cerca de 190 prédios cederam devido aos tremores.
Foto: RAUL ARBOLEDA / AFP.

Subiu para 3.889 o número de mortos contabilizados decorrentes do duplo terremoto que atingiu a Venezuela no fim de junho. A informação foi confirmada pelo governo do país em um boletim divulgado nesta quarta-feira (9).

O número de feridos também aumentou para quase 17 mil, enquanto 17.907 pessoas estão desabrigadas desde 24 de junho, quando os tremores ocorreram.

Os dois terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, atingiram especialmente o estado costeiro de La Guaira, onde mais de 800 edifícios foram afetados, dos quais 190 desabaram.

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Auxílio de R$ 1,54 bilhão

Na última quarta-feira (8), a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, pediu a liberação de recursos venezuelanos bloqueados no exterior.

Paralelamente, a Organização das Nações Unidas (ONU) tenta arrecadar quase 300 milhões de dólares (R$ 1,54 bilhão) para ajudar na recuperação do país.

A Venezuela também negocia com o Fundo Monetário Internacional (FMI) estratégias para desbloquear, o mais rapidamente possível, os ativos financeiros do país para enfrentar as consequências dos terremotos.

Brasileiros mortos

O pastor evangélico Romildo Batista de Lima, de 69 anos, e a modelo Vanessa Zacarias da Silva, de 44 anos, são as vítimas brasileiras dos terremotos que atingiram a Venezuela. As mortes foram confirmadas por familiares dos dois brasileiros

O Itamaraty já havia informado a morte de dois brasileiros, um homem e uma mulher, mas não forneceu detalhes sobre a identidade das vítimas devido à Lei de Acesso à Informação. "O MRE informa estar prestando assistência consular às famílias das vítimas", acrescenta o comunicado.

A confirmação de que Romildo, que era pastor evangélico na cidade de Uberlândia, em Minas Gerais, é um dos brasileiros mortos foi feita pela família dele ao g1.

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