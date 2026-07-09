Incêndio em fábrica de sapatos na China deixa 28 mortos

Um incêndio em uma fábrica de sapatos em Fujian, no sudoeste da China, resultou na morte de 28 pessoas, nesta quinta-feira (9). A informação foi confirmada pela agência estatal Xinhua.

Segundo o Ministério da Gestão de Emergências do país, o fogo começou por volta do meio-dia (01h de Brasília) na fábrica Huiteng, em Jinjiang.

Vídeos divulgados pela Televisão Central da China (CCTV) mostram o Corpo de Bombeiros lançando água sobre um edifício consumido por fumaça e chamas.

Ao todo, foram mobilizadas 183 pessoas e 35 veículos para auxiliar no resgate às vítimas. À imprensa local, um bombeiro narrou que a fábrica abrigava grandes quantidades de cola e matérias-primas para fabricação de calçados.

"Meus homens tiveram dificuldades para chegar ao topo porque as saídas e os cantos estavam bloqueados por pilhas de solas e materiais diversos", disse à CCTV o chefe dos bombeiros, Du Zhenzhou.

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Combate ao incêndio continua

Mais cedo, o presidente chinês Xi Jinping confirmou que o incêndio causou "graves perdas humanas", sem especificar o número de vítimas, e pediu empenho nas operações de resgate.

Embora a maior parte do fogo tenha sido oficialmente apagada às 17h40 (6h40 de Brasília), ainda há esforços para combater outros focos menores.

Em comunicado à imprensa, o Ministério da Gestão de Emergências exigiu esforços "máximos" para extinguir o incêndio completamente, localizar pessoas que ainda possam estar presas e atender os feridos.