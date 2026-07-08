Destoços do Boeing 737 desaparecido são recuperados na costa do Paquistão; veja fotos

Autoridades do Paquistão conseguiram localizar, nesta quarta-feira (8), os destroços do Boeing 737 que desapareceu com cinco pessoas a bordo, na noite dessa terça-feira (7), durante um voo entre Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos, e Karachi.

Segundo uma publicação da Autoridade Aeroportuária paquistanesa no Facebook, os restos do avião de carga foram recuperados a 98 quilômetros ao sul do porto de Ormara, após aproximadamente 12h de buscas em alto-mar.

A localização dos cinco tripulantes, porém, permanece desconhecida.

Em um comunicado à imprensa, a Marinha e a Agência de Segurança Marítima do Paquistão afirmaram que estão mobilizando "diversos recursos aéreos e marítimos" para tentar localizar o grupo.

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Veja as fotos dos destroços do Boeing 737

Legenda: Destroços do avião que caiu perto da costa do Paquistão. Foto: Aeroportos do Paquistão via Facebook / Divulgação

Legenda: Destroços do Boeing-737 desaparecido no Paquistão. Foto: Aeroportos do Paquistão via Facebook / Divulgação.

Legenda: Autoridades costeiras do Paquistão com os destroços do Boeing 737. Foto: Aeroportos do Paquistão via Facebook / Divulgação.

Entenda o caso

O Boeing 737-400 cargueiro perdeu contato com o controle de tráfego aéreo quando se aproximava de Karachi.

Controladores do aeroporto de Sharjah tentaram passar coordenadas para o piloto, mas o radar indicou uma rápida perda de altitude e a comunicação foi perdida três minutos depois.

As mudanças bruscas de altitude nos minutos finais do voo foram registradas no site de monitoramento Flightradar24.

Legenda: O Boeing 737-400 é o modelo mais antigo da família 737 e anterior em duas gerações ao 737 Max. Foto: FlightRadar24/Reprodução.

No momento em que a aeronave desapareceu, a localização indicava a região do Mar Arábico, próximo à cidade de Ormara, na província de Baluchistão.

Logo depois, autoridades paquistanesas iniciaram uma operação de busca e resgate para localizar o avião, segundo a emissora local Geo News.

A aeronave teria perdido cerca de 1.500 metros de altitude em menos de um minuto e voltado a subir aproximadamente 1.800 metros em apenas 30 segundos. Na sequência, entrou em um mergulho acentuado, quando o "nariz" do avião está para baixo.

Conforme a última informação transmitida para a torre de controle, a aeronave estava a cerca de 335 metros de altitude, descendo a uma velocidade de 22.400 pés por minuto (400 km/h), dado considerado extremamente raro.