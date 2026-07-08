Justiça ordena que Trump pague indenização de US$ 5 milhões por abuso sexual contra escritora

A Justiça de Manhattan, nos Estados Unidos, autorizou nesta quarta-feira (8) que o presidente Donald Trump pague uma indenização de US$ 5,8 milhões (R$ 29,8 milhões) à escritora E. Jean Carroll. O magnata foi considerado culpado e condenado por abuso sexual e difamação em 2023.

Segundo documento da defesa de Trump, apresentado à Justiça Federal de Manhattan na noite da última terça-feira (7), a escritora deveria esperar uma avaliação da Suprema Corte sobre um novo pedido para reverter a condenação.

A indenização original era de US$ 5 milhões e chegou a cerca de US$ 5,8 milhões, devido aos juros.

A defesa argumentou que Trump estaria sofrendo um "dano irreparável" e uma "perda inestimável" se Carroll cumprisse seu desejo declarado de doar o dinheiro da indenização. Isso porque, com os recursos distribuídos, seria impossível de recuperá-los caso a decisão fosse revertida.

"Carroll esperou mais de 20 anos para acusar falsamente Donald Trump, a quem ela se opõe politicamente, até depois que ele se tornou o 45º presidente, quando ela poderia maximizar o prejuízo político a ele e lucrar para si mesma", disseram os advogados.

Em 2023, Trump chegou a entrar com um processo por difamação contra a jornalista e escritora.

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Entenda o processo

A jornalista e escritora E. Jean Carroll acusou Trump publicamente de estupro em seu livro de memórias, lançado em 2019. Conforme ela, o crime de abuso sexual teria ocorrido na década de 1990 em uma loja de departamentos de Nova York.

O relato da jornalista veio à tona durante a campanha de reeleição de Trump, em 2020. À época, o político rebateu a acusação afirmando que Carroll inventou o suposto estupro com o intuito de vender mais livros.

Ao longo do processo, Trump optou por não comparecer ao tribunal. O veredicto do júri foi unânime e foi anunciado após três horas de deliberação no Tribunal Distrital Federal de Manhattan.

Além de ser acusado por abuso sexual, Trump foi condenado por difamação, quando ele postou uma declaração em seu site Truth Social, em outubro de 2020, chamando o caso de Carroll como “fraude completa”, “farsa e mentira” e que ela “não fazia seu tipo”.

Condenação do ex-presidente é cível, e não criminal, o que significa que Trump não terá de responder por nenhum crime e não receberá pena de prisão.