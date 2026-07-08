Boeing 737 desaparece com 5 pessoas a bordo no Paquistão

Uma aeronave Boeing 737 desapareceu com cinco pessoas a bordo na noite dessa terça-feira (7) no Paquistão. Segundo as autoridades paquistanesas, o piloto do avião cargueiro chegou a relatar um problema no sistema de navegação após decolar de Sharjah, nos Emirados Árabes Unidos.

Conforme informações do portal g1, o contato com o controle de tráfego aéreo foi perdido poucos minutos depois de o piloto informar a falha às 21h18 no horário local (15h18 em Brasília). A aeronave era operada pela K2 Airways e transportava cinco tripulantes.

Perda brusca de altitude

Controladores de tráfego aéreo tentaram passar coordenadas para o piloto, mas o radar indicou uma rápida perda de altitude e a comunicação foi perdida três minutos depois. As mudanças bruscas de altitude nos minutos finais do voo foram registradas no site de monitoramento Flightradar24.

No momento em que aeronave desapareceu, a localização indicava a região do Mar Arábico, próximo à cidade de Ormara, na província de Baluchistão. Logo depois, autoridades paquistanesas iniciaram uma operação de busca e resgate para localizar o avião, segundo a emissora local Geo News.

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A aeronave teria perdido cerca de 1.500 metros de altitude em menos de um minuto e voltado a subir aproximadamente 1.800 metros em apenas 30 segundos. Na sequência, entrou em um mergulho acentuado, quando o "nariz" do avião está para baixo.

Conforme a última informação transmitida para a torre de controle, a aeronave estava a cerca de 335 metros de altitude, descendo a uma velocidade de 22.400 pés por minuto (400 km/h), dado considerado extremamente raro.

Modelo do avião

Trata-se de um Boeing 737-400, modelo mais antigo da família 737 e anterior em duas gerações ao 737 Max. Originalmente, a aeronave foi entregue à companhia russa Aeroflot como avião de passageiros em 1999 e convertida para cargueiro em 2012, segundo o Flightradar24.