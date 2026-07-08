Instrutor de voo se joga de avião e deixa aluna sozinha na cabine: 'você sabe o que fazer'

Um instrutor de voo se jogou de um avião durante uma rota de treinamento na Argentina, deixando uma aluna de 22 anos sozinha no comando da aeronave. O caso aconteceu no último sábado (4).

O corpo de Leandro Bertazzo, de 42 anos, foi encontrado em uma área rural da cidade de Toledo, na província de Córdoba, conforme informações do g1.

O instrutor e a aluna estavam em um monomotor Cessna 150 de dois lugares a cerca de 250 metros de altitude.

Segundo o diretor da escola de aviação Flying Parrot Córdoba, Eduardo Alvarez, Bertazzo teria dito à aluna: "você sabe o que fazer", antes de saltar.

"Assim que disse isso, Leandro tirou os fones de ouvido, deixou o celular de lado e abriu a porta - algo muito difícil de fazer devido à pressão do ar", disse Alvarez ao jornal Clarín.

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Pouso em segurança

A aluna, que já possuía brevê mas tinha poucas horas de voo, estava fazendo uma sessão de treinamento. Apesar de abalada, ela entrou em contato com a equipe em solo e conseguiu pousar normalmente.

O incidente está sendo investigado pela Justiça Federal de Córdoba.

Embora trabalhasse como instrutor, Leandro Bertazzo havia feito carreira como piloto comercial. Segundo o Clarín, o piloto havia procurado atendimento psiquiátrico, mas não comunicou o fato à escola de voo.

Ainda conforme o relato de Alvarez à imprensa, o comportamento de Bertazzo não levantou suspeitas da equipe. No sábado (4), a única atitude diferente foi pedir carona a um colega até o aeroporto Coronel Olmedo, pois geralmente ele ia ao trabalho de carro.

Antes do voo em que saltou da aeronave, Bertazzo havia realizado no mesmo dia um outro voo de instrução.