Após fortes chuvas e a passagem de um tornado, a China registrou ao menos 15 mortes e mais de 50 mil pessoas desabrigadas na segunda-feira (6). Os casos foram registrados nas províncias de Hubei, no centro do país, e Guangxi, no sul.

Na província de Hubei, foram contabilizados 11 mortos e uma pessoa desaparecida, conforme a agência estatal Xinhua. Já em Guangxi, quatro pessoas morreram e outras oito seguem desaparecidas.

Diante da situação, o presidente chinês, Xi Jinping, pediu que as autoridades destinem "todos os esforços possíveis" nas operações de resgate.

Ele ainda determinou prioridade ao atendimento dos feridos e à realocação das pessoas afetadas pelos desastres.

A emissora estatal CCTV informou que equipes de emergência continuam atuando nas áreas atingidas. As autoridades ainda avaliam a extensão dos danos causados pelas tempestades, enquanto as buscas por desaparecidos seguem em andamento.

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Chuvas intensas são frequentes no verão chinês

As chuvas intensas são frequentes na China, especialmente durante o verão, período em que diferentes regiões do país enfrentam eventos climáticos extremos.

No entanto, enquanto algumas áreas registram chuvas intensas e enchentes, outras sofrem com ondas de calor prolongadas.