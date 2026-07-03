125 passageiros e tripulantes são infectados por norovírus em cruzeiro nos EUA

O norovírus, vírus altamente contagioso que causa gastroenterite, foi diagnosticado em 125 passageiros e tripulantes a bordo do cruzeiro Ruby Princess, da Princess Cruises. A informação foi confirmada pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC).

A embarcação atracou em São Francisco, na Califórnia, nesta quinta-feira (2). Estavam a bordo do cruzeiro mais de 4 mil pessoas, para uma viagem de ida e volta de 20 dias entre SF, Canadá e Alasca.

Das 125 pessoas infectadas, 102 são passageiros e outros 23 são tripulantes. Todos eles apresentaram sintomas como diarreia e vômitos. As informações são do jornal O Globo.

Infectados foram isolados

Conforme a publicação, embora os passageiros e tripulantes não tenham ficado doentes ao mesmo tempo, eles foram isolados.

Em nota, a Princess Cruises informou que rapidamente “protocolos de sanitização reforçados em todo o navio” foram implementados, e que o cruzeiro passará por um "processo de limpeza e desinfecção completa" antes da próxima viagem, que será realizada ainda nesta semana.

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O que é o norovírus?

Os norovírus são a maior causa de gastroenterite humana aguda não bacteriana de transmissão alimentar, ou transmissão pessoa a pessoa via fecal-oral.

Estudos indicam que o vírus pode ser transmitido por via aérea, como em casos de vômitos explosivos que ocorrem durante a doença, ou, ainda, via reservatório de água, quando as águas subterrâneas são contaminadas. Por ser altamente contagioso, ele pode causar casos esporádicos ou em grandes surtos de diarreia aguda.

Sintomas

Pacientes infectados com o patógeno podem apresentar sintomas como náusea, dor abdominal, vômito, diarreia branda, autolimitada e não sanguinolenta. Porém, em casos mais graves, provoca náuseas e vômitos seguidos de diarreia abundante, podendo resultar em desidratação e, eventualmente, morte.

O período de incubação do vírus é de 24h a 48 horas, sendo a duração dos sintomas de 12h a 60 horas, conforme o artigo. Febre baixa e dor abdominal também podem estar associadas à infecção viral.