Mais de 10 mil imigrantes são detidos pelo ICE em meio à Copa do Mundo

Mais de 10 mil imigrantes foram detidos pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) nos últimos cinco dias. A ação ocorreu em meio à Copa do Mundo realizada nos Estados Unidos, enquanto o país recebe turistas do mundo todo para o torneio esportivo.

Documentos obtidos pelo jornal New York Times revelam que o aumento no número de detenções foi resultado de uma pressão interna para ampliar as operações do ICE. O órgão teria orientado os agentes de segurança a intensificar a abordagem a imigrantes que podem ser deportados.

As prisões ocorreram principalmente durante abordagens de trânsito e ações nas ruas. Segundo a publicação, a média diária de detenções quase dobrou em relação ao início deste ano.

Prisões no fim de semana

Fontes ligadas à Casa Branca afirmaram que o governo orientou o ICE a aumentar o número de prisões. A agência teria aberto uma meta pedindo cerca de 2 mil detenções diárias.

Desde a escalada de prisões de imigrantes, o maior número de detenções ocorreu no último sábado (27), com mais de 2,4 mil presas, de acordo com os documentos obtidos pelo New York Times.

Outro dado exposto na publicação diz que a quantidade de pessoas mantidas em centros de detenção do ICE aumentou em quase 4 mil, chegando a mais de 63 mil sob custódia da agência até essa terça-feira (30).

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Diretores do ICE teriam recebido a ordem de manter o maior número possível de agentes trabalhando durante toda a semana, com cerca de 80% do efetivo voltado a operações de detenção.

A porta-voz do Departamento de Segurança Interna, Lauren Bis, disse em nota que a Casa Branca vai continuar reforçando as ações contra a imigração irregular. "Nossa mensagem é clara: se você entrar ilegalmente em nosso país, nós o encontraremos, prenderemos e deportaremos", afirmou.