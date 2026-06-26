Donald Trump participará da entrega da taça da Copa do Mundo de 2026

Giani Infantino confirmou a presença do presidente dos EUA em entrevista

Escrito por Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
26 de Junho de 2026 - 15:20 (Atualizado às 15:21)
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Legenda: Donald Trump participará da entrega da taça da Copa do Mundo de 2026.
Foto: lev radin/Shutterstock
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Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estará na cerimônia de entrega da taça de campeão da Copa do Mundo. O anúncio foi feito por Gianni Infantino, presidente da Fifa. Além dos EUA, Canadá e México também sedia o evento. 

"Estaremos juntos com o presidente (Trump), aproveitando a final e entregando o troféu ao vencedor, claro, juntos. Estamos juntos o tempo todo", revelou Infantino à Fox News.

Em 2025, na final da Copa do Mundo de Clubes, também sediada naquele país, Trump e Infantino participaram da cerimônia. O presidente norte-americano foi o responsável por entregar a taça ao capitão do Chelsea. 

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história, com a partição de 48 seleções. Também, de forma inédita, sediada por três países. 

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