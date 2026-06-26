Donald Trump participará da entrega da taça da Copa do Mundo de 2026

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, estará na cerimônia de entrega da taça de campeão da Copa do Mundo. O anúncio foi feito por Gianni Infantino, presidente da Fifa. Além dos EUA, Canadá e México também sedia o evento.

"Estaremos juntos com o presidente (Trump), aproveitando a final e entregando o troféu ao vencedor, claro, juntos. Estamos juntos o tempo todo", revelou Infantino à Fox News.

Em 2025, na final da Copa do Mundo de Clubes, também sediada naquele país, Trump e Infantino participaram da cerimônia. O presidente norte-americano foi o responsável por entregar a taça ao capitão do Chelsea.

A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história, com a partição de 48 seleções. Também, de forma inédita, sediada por três países.