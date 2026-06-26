Grupo D da Copa do Mundo: Estados Unidos e Austrália estão na 2ª fase

O Grupo D da Copa do Mundo 2026 foi definido, com a classificação de Estados Unidos e Austrália, enquanto o Paraguai depende de outros resultados para estar entre os 8 melhores terceiros. A Turquia foi eliminada na rodada anterior e se despediu com vitória.

Turquia 3x2 Estados Unidos

A Turquia venceu os Estados Unidos por 3x2, em Los Angeles, na 3ª rodada do Grupo D. A equipe turca já entrou em campo eliminada, mas venceu com gol nos acréscimos, conquistando seus primeiros pontos e se despedindo com honra.

Já os Estados Unidos, entraram em campo classificados e jogaram com um time reserva. A equipe americana foi líder do Grupo D com 6 pontos e vai encarar a Bósnia, nos 16 avos de final, no dia 1º de julho, em Santa Clara, às 21 horas.

Paraguai 0x0 Austrália

Austrália e Paraguai empataram em 0x0 em Santa Clara, nos Estados Unidos, pela 3ª rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026. Os australianos chegaram aos 4 pontos e se classificaram na 2ª colocação pelo saldo de gols.

A Austrália aguarda o 2º colocado do Grupo G, para jogar os 16 avos de final no dia 3 de julho, em Dallas, às 15 horas.

Enquanto os paraguaios, ficaram em 3º com a mesma pontuação, mas com saldo negativo de 2 gols, precisará aguardar o desfecho de todos os grupos para saber se entra com um dos 8 melhores terceiros colocados.

