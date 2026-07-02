Rússia lança ataque em larga escala contra Kiev e deixa pelo menos 17 mortos

Pelo menos 17 pessoas morreram e vários prédios residenciais foram destruídos em Kiev após um ataque em larga escala da Rússia, na madrugada desta quinta-feira (2).

As autoridades classificaram este como o maior ataque contra a capital da Ucrânia desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

O prefeito da capital, Vitali Klitschko, decretou um dia de luto na sexta-feira (3) em Kiev, "em memória das vítimas do maior ataque do inimigo contra a capital".

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky pediu rapidamente aos Estados Unidos que concedam licença para a produção na Ucrânia de mísseis de defesa antiaérea Patriot, para "impedir ataques como este".

Durante o ataque, moradores da capital ucraniana correram para os abrigos com colchões debaixo dos braços. Katerina Koval declarou à AFP que não estava mais habituada a procurar os refúgios, mas mudou de ideia após os últimos ataques contra alvos civis.

"A situação sempre pode piorar, mas não acredito que possam nos intimidar", afirmou Katerina Kucheriava, médica residente em Kiev, em uma estação de metrô habilitada como abrigo.

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Pressão intensificada

O Ministério da Defesa da Rússia confirmou que o ataque contra a capital ucraniana ocorreu "em resposta aos ataques terroristas do regime de Kiev contra infraestruturas civis". O comunicado cita ações contra "empresas da indústria militar e instalações do setor de energia".

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, enfatizou que a Rússia "continuará intensificando a pressão sobre o regime de Kiev, para alcançar nossos objetivos estabelecidos". A declaração foi a resposta a uma pergunta sobre a intenção da União Europeia (UE) de impor novas sanções a Moscou.

O comandante da administração militar da cidade de Kiev, Timur Tkachenko, denunciou durante a madrugada que, "mais uma vez, o inimigo aponta deliberadamente contra zonas residenciais e mata civis".

"Durante a noite, o inimigo lançou novamente um ataque maciço contra a região de Kiev, utilizando drones de ataque, mísseis balísticos e mísseis de cruzeiro", declarou Mykola Kalashnyk, funcionário da administração militar da região de Kiev. Segundo ele, cinco distritos foram atingidos.