Quem era a miss venezuelana encontrada morta em escombros de terremoto

A morte da modelo venezuelana Skarlent Rodríguez, que teve o corpo encontrado ao lado do namorado, José Castro, sob os escombros do terremoto que atingiu a região de La Guaira, causou forte comoção mundial nesta semana.

O casal estava desaparecido desde os tremores registrados em 24 de junho. Os corpos foram localizados dias depois em meio aos destroços de um prédio destruído pelo terremoto.

Conforme publicado no jornal Clarin, a família de Skarlent confirmou a morte da modelo e pediu ajuda para arrecadar valores de custeio para o funeral.

Skarlent tinha 23 anos e havia sido coroada recentemente como Miss Grand Orlando 2025.

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Encontrados "juntos até o final”

Os familiares da modelo informaram que o prédio onde Skarlent e José moravam desabou durante o terremoto e eles acabaram ficando presos nos escombros do edifício.

Quando os corpos foram localizados pelas equipes de resgate, a família compartilhou um comunicado afirmando que Skarlent e José foram encontrados "juntos até o final”. Na mensagem, os parentes agradeceram o apoio da população durante o resgate e o empenho das forças de segurança.

Devidos às despesas relacionadas ao resgate e ao funeral, a família de Skarlent decidiu iniciar uma arrecadação de fundos. A campanha destaca que as operações de busca e recuperação dos corpos geraram altos custos, em um momento em que a família teve a situação financeira afetada com a tragédia.

A família de José Castro informou ter perdido outros parentes no desastre, como o pai, a avó, um tio e uma tia.

Tragédia na Venezuela

A Venezuela registrou na manhã de segunda-feira (29) um tremor de magnitude 4,6, ocorrido cinco dias depois dos terremotos de magnitude 7,2 e 7,5, que vitimaram quase 1,5 mil pessoas no país.

Segundo a AFP, o novo registro não provocou danos adicionais, mas aumentou o medo da população e ocorreu em meio aos trabalhos de equipes de resgate venezuelanas e estrangeiras que tentam encontrar pessoas com vida sob os escombros do tremor duplo.

O novo tremor secundário foi sentido em Caracas e no estado vizinho de La Guaira. A ocorrência teve o epicentro localizado a 27km ao norte de Caraballeda, balneário popular entre os moradores de Caracas, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O balanço oficial mais recente é de 1.450 mortos, 20 a mais que no sábado, e 3.150 feridos. O governo evita falar de desaparecidos, mas a ONU calcula um número de mais de 50 mil.