Trump critica árbitro brasileiro e confirma que pediu à Fifa para revisar cartão vermelho

Presidente dos EUA chamou juiz de "um pouco suspeito".

Escrito por Diário do Nordeste/AFP producaodiario@svm.com.br
06 de Julho de 2026 - 14:53
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Legenda: A revogação da suspensão foi decidida pelo Comitê Disciplinar da Fifa.
Foto: KENT NISHIMURA/AFP.

O presidente Donald Trump confirmou, nesta segunda-feira (6), que pediu ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que revisasse o cartão vermelho aplicado ao atacante da seleção norte-americana, Folarin Balogun. No entanto, Trump afirmou que não solicitou a anulação da punição.

"Pedi uma revisão porque não achei que tivesse sido falta. Tudo o que fiz foi pedir uma revisão, não disse que eles tinham que fazer isso", iniciou o presidente estadunidense.

"Aquilo sequer foi uma infração. Eram dois jogadores correndo a toda velocidade que acabaram se chocando", continuou.

Críticas a árbitro brasileiro

Trump também criticou Raphael Claus, o árbitro brasileiro responsável pela partida, definindo-o como "um pouco suspeito, se você analisar o passado dele".

Com a punição aplicada pelo juiz, Folarin Balogun não entraria em campo para o jogo das oitavas de final da Copa do Mundo contra a Bélgica, nesta segunda-feira (6).

Ele recebeu o cartão vermelho, confirmado pelo VAR, após pisar no pé de um jogador bósnio durante partida da fase anterior, vencida pelos EUA por 2 a 0.

Segundo o Código Disciplinar da Fifa, um cartão vermelho direto acarreta uma suspensão automática de um jogo, decisão que não pode ser contestada pela equipe do jogador.

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No entanto, a entidade máxima do futebol mundial informou no domingo (5) que a suspensão seria revogada por um ano, após um contato pessoal de Trump.

"Teremos um time completo e a Bélgica terá um time completo. E quer saber? Se eles nos vencerem, poderão realmente se orgulhar", disse Trump.

"Por outro lado, se eles nos vencerem... eu direi que foi manipulado, assim como a eleição de 2020 foi manipulada", desdenhou Trump.

O que diz a Fifa

A revogação da suspensão foi decidida pelo Comitê Disciplinar da Fifa, que aplicou o Artigo 27 de seu Código Disciplinar e retirou a punição por um período probatório de um ano.

"Se Folarin Balogun cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período probatório, a retirada da suspensão será revogada e a punição aplicada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração", explicou a entidade em comunicado.

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