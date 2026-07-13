Servidora morre em acidente de trânsito na cidade de Iracema, no Ceará

Uma segunda pessoa ficou ferida e foi socorrida.

Escrito por Bergson Araujo Costa bergson.costa@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 16:17
capa da noticia
Legenda: Juliana foi a óbito no local após se envolver no acidente.
Foto: Redes sociais.

Uma agente comunitária de saúde morreu em um acidente de trânsito, nesse domingo (12), em Iracema, no Interior do Ceará. Uma outra pessoa ficou ferida.

A vítima foi identificada como Juliana Costa Diógenes, de 36 anos. A pessoa ferida foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da morte acidental no trânsito.

A Pasta informou que Juliana morreu ainda no local

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Iracema.

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NOTAS DE PESAR

A Prefeitura de Iracema informou, por meio de nota, nesta segunda-feira (13), que foi decretado Luto Oficial por três dias.

“Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, reconhecendo sua trajetória de compromisso, dedicação e relevantes serviços prestados ao município de Iracema”, expressa trecho do comunicado.

A Central de Servidores Públicos de Iracema, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iracema (Sinsemi) e o prefeito da cidade, Celso Gomes, também publicaram notas de pesar.  

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