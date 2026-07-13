Servidora morre em acidente de trânsito na cidade de Iracema, no Ceará

Uma agente comunitária de saúde morreu em um acidente de trânsito, nesse domingo (12), em Iracema, no Interior do Ceará. Uma outra pessoa ficou ferida.

A vítima foi identificada como Juliana Costa Diógenes, de 36 anos. A pessoa ferida foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) apura as circunstâncias da morte acidental no trânsito.

A Pasta informou que Juliana morreu ainda no local.

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência.

O caso está a cargo da Delegacia Municipal de Iracema.

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NOTAS DE PESAR

A Prefeitura de Iracema informou, por meio de nota, nesta segunda-feira (13), que foi decretado Luto Oficial por três dias.

“Neste momento de dor, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho, reconhecendo sua trajetória de compromisso, dedicação e relevantes serviços prestados ao município de Iracema”, expressa trecho do comunicado.

A Central de Servidores Públicos de Iracema, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Iracema (Sinsemi) e o prefeito da cidade, Celso Gomes, também publicaram notas de pesar.