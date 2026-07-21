'Lavagem Digital': operação que investiga influencers mira responsáveis por plataformas clandestinas

Embora investigue a atuação de quatro influenciadores digitais cearenses, a operação "Lavagem Digital", deflagrada na última quinta-feira (16), pela Polícia Civil (PC-CE), mira, na verdade, os responsáveis pelas plataformas clandestinas de apostas online que conseguem burlar os sistemas de fiscalização e cooptar "laranjas" para captar apostadores nas redes sociais e induzi-los ao erro com promessas falsas de ganhos financeiros rápidos e elevados.

Segundo o delegado Robeilton Amorim, titular da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas do Interior Sul (Draco Sul), a investigação partiu da denúncia de uma das vítimas dos influenciadores, que afirmou ter perdido cerca de R$ 170 mil em apostas ilegais, como as do "Jogo do Tigrinho".

"Ela [a vítima] acabou se tornando viciada. Começou, primeiro, com dinheiro dela, daqui a pouco, envolvendo dinheiro de familiares. Ganhava, perdia", resumiu o delegado em entrevista ao Diário do Nordeste. Depois daí, os perfis passaram a ser monitorados pela Polícia, e a primeira fase da operação culminou no cumprimento de medidas cautelares e no bloqueio de R$ 2 milhões das contas dos investigados, além do cumprimento de mandados de busca e apreensão que norteiam os próximos passos da investigação.

Neste momento do inquérito, o principal ponto a ser desvendado, de acordo com Amorim, é a responsabilidade das plataformas. Em depoimento à Polícia, os influencers contaram que são procurados por WhatsApp e que os contatos utilizam números internacionais. "Segundo o que falaram, os contatos normalmente são com uma pessoa que é chinesa e que usa números internacionais. Não dá para saber se são plataformas daqui", comentou.

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Pagamentos eram feitos por mensalidade ou comissão

Os investigados relataram ainda que os pagamentos pela divulgação dos jogos, geralmente, são feitos de duas formas distintas: mensalmente, quando o "serviço" tem um valor fixo, e por "comissão", ou seja, pela quantidade de dinheiro injetado na plataforma a partir do link divulgado por aquele influenciador.

"Todos [os influenciadores investigados] já foram ouvidos e apenas um ficou em silêncio. Os outros, em regra, confirmaram que divulgaram, acharam que era legal, não sabiam da ilegalidade", detalhou o delegado da Draco Sul.

Independentemente da modalidade de pagamento, os valores eram sacados pelos influenciadores dentro das próprias plataformas clandestinas, via créditos que geravam códigos Pix. "Agora, a gente vai esperar a perícia nos aparelhos celulares [deles]. Foram apreendidos vários. A gente vai tentar identificar os responsáveis por essas plataformas. A dificuldade da investigação se concentra nesse ponto, em identificar quem são essas pessoas", afirmou Amorim.

Outro fator que dificulta o rastreio dos donos das plataformas é que elas entram e saem do ar com certa frequência, o que faz com que os links divulgados pelos influenciadores percam a "validade" muito rapidamente.

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Saiba quem são os investigados

À época da deflagração da operação, a Polícia Civil divulgou os nomes dos influenciadores investigados, a maioria atuante na Região do Cariri. São eles:

Caroline Pereira Duarte : tem um milhão de seguidores em uma rede social e costuma publicar momentos com a família;

: tem um milhão de seguidores em uma rede social e costuma publicar momentos com a família; Anderson Manoel de Souza : tem mais de 600 mil seguidores em uma rede social e faz publicações de humor e dança;

: tem mais de 600 mil seguidores em uma rede social e faz publicações de humor e dança; Kauê Diogo Pereira Cavalcante : conhecido como "O Menino do Gueto", tem mais de 250 mil seguidores e se apresenta como dançarino e cantor;

: conhecido como "O Menino do Gueto", tem mais de 250 mil seguidores e se apresenta como dançarino e cantor; Jesus Kléberson Lourenço da Silva: tem mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e se intitula empresário, dançarino e influenciador.

Nenhum dos alvos está preso ou foi indiciado por qualquer crime. Apenas uma das investigadas é monitorada por tornozeleira eletrônica, mas a Polícia não especificou o motivo.

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'Lavagem Digital'

A Operação "Lavagem Digital" objetiva investigar a atuação de influenciadores envolvidos na divulgação de apostas ou "bets" ilegais e descobrir quem são os responsáveis pelas plataformas. A ação é executada pela Draco Sul e tem como principais alvos, atualmente: Caroline Duarte, Anderson de Souza, Kauê Diogo e Kléberson Silva.

A suspeita é que o grupo atuava com a "divulgação sistemática de plataformas de apostas ilegais em redes sociais, utilizando a influência digital para captar apostadores e induzi-los ao erro mediante falsas promessas de elevados ganhos financeiros".

Além disso, a operação apura condutas ilícitas como estelionato, exploração de jogos de azar, crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro.