Investigado por integrar facção é preso no Ceará suspeito de fornecer drogas e armas a Paraíba

Um homem de 49 anos, investigado por integrar um grupo criminoso e por fornecer drogas e armas de fogo para municípios da Paraíba que fazem divisa com o Ceará, foi preso nesta quarta-feira (22).

O mandado de prisão preventiva por tráfego ilícito de drogas foi deflagrado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). A captura foi realizada na zona rural de Iguatu, interior do Ceará.

Conforme os levantamentos policiais, o homem também é apontado como o proprietário de um fuzil apreendido na última sexta-feira (17), na mesma cidade onde foi realizada a captura, durante uma ação realizada no bairro Fomento.

O suspeito agora está à disposição do Poder Judiciário.

Veja também Segurança 3 das 10 cidades mais violentas do Brasil são do Ceará em 2025, diz estudo Segurança Maranguape é a cidade mais violenta do País pelo 2º ano consecutivo, aponta estudo Segurança Com 6,7 mil vagas excedentes, programa para reduzir superlotação em presídios é lançado no Ceará

ARMAS PESADAS

Foram apreendidos na ação, um fuzil calibre 5,56, com indícios de adulteração, 56 munições intactas do mesmo calibre, 41 estojos de munições deflagradas, uma luneta de precisão, um drone, um binóculo e outros equipamentos.

Todo o material foi apreendido e apresentado à Delegacia Seccional de Iguatu. Em razão dos fatos constatados, foi instaurado inquérito policial para apurar a origem e a destinação do armamento, bem como dos demais objetos apreendidos.

Após o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Mista da Comarca de São João do Rio do Peixe do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB), o homem foi conduzido até a unidade policial, onde os procedimentos foram realizados.

OPERAÇÃO CONJUNTA

A prisão do suspeito mobilizou a Delegacia de Polícia Civil de Iguatu, a Delegacia Seccional de Iguatu, a Delegacia de Polícia Civil de Ipaumirim, o Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia do Interior Sul (DPI Sul) em apoio a Polícia Civil da Estado da Paraíba.