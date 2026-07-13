Homem é preso por tráfico interestadual de drogas em Mauriti, no Ceará

Segundo a PMCE, a ação foi realizada em conjunto com o Departamento de Inteligência da Polícia Militar da Paraíba.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
13 de Julho de 2026 - 14:33
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Legenda: Homem foi conduzido à Delegacia Regional de Brejo Santo, no Ceará.
Foto: Divulgação/PMCE.

Um homem foi preso na cidade de Mauriti, no interior do Ceará, no último domingo (12), durante cumprimento de mandado de prisão preventiva por tráfico interestadual de drogas.

O suspeito, que não teve a identidade divulgada, tem 30 anos. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no Sítio Trincheira, localizado na zona rural do município.

O mandado em desfavor do homem está relacionado a investigações sobre tráfico interestadual de drogas, ligadas especialmente a um caso de 2023, quando cerca de 1.200 kg de entorpecentes foram apreendidos em Conceição, na Paraíba

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Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu de forma integrada com o Departamento de Inteligência da Polícia Militar da Paraíba, que compartilhou previamente informações sobre o investigado. 

Momento da prisão 

Pouco antes da prisão, os policiais militares realizaram uma série de diligências em Mauriti.

O homem foi encontrado em uma estrada carroçável com acesso à CE-384, conforme detalhes sobre um veículo supostamente utilizado para locomoção.

A PMCE informou que o homem foi "conduzido à Delegacia Regional de Brejo Santo, permanecendo à disposição da Justiça em cumprimento ao mandado de prisão preventiva". 

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