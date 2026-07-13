Homem é preso por tráfico interestadual de drogas em Mauriti, no Ceará

Um homem foi preso na cidade de Mauriti, no interior do Ceará, no último domingo (12), durante cumprimento de mandado de prisão preventiva por tráfico interestadual de drogas.
O suspeito, que não teve a identidade divulgada, tem 30 anos. A ação foi realizada pela Polícia Militar do Ceará (PMCE), no Sítio Trincheira, localizado na zona rural do município.
O mandado em desfavor do homem está relacionado a investigações sobre tráfico interestadual de drogas, ligadas especialmente a um caso de 2023, quando cerca de 1.200 kg de entorpecentes foram apreendidos em Conceição, na Paraíba.
Segundo a Polícia Militar, a ação ocorreu de forma integrada com o Departamento de Inteligência da Polícia Militar da Paraíba, que compartilhou previamente informações sobre o investigado.
Momento da prisão
Pouco antes da prisão, os policiais militares realizaram uma série de diligências em Mauriti.
O homem foi encontrado em uma estrada carroçável com acesso à CE-384, conforme detalhes sobre um veículo supostamente utilizado para locomoção.
A PMCE informou que o homem foi "conduzido à Delegacia Regional de Brejo Santo, permanecendo à disposição da Justiça em cumprimento ao mandado de prisão preventiva".