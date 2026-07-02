Homem é preso em Pacatuba por suspeita de vazar informações sigilosas a grupo criminoso no CE

Um homem foi preso em Pacatuba, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na última quarta-feira (1º), por suspeita de integrar um grupo criminoso e por possível violação do sigilo funcional. Alvo da ação intitulada "Operação Infiltrado", o homem, de 41 anos, atuava como funcionário terceirizado do Judiciário.

Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Polícia Metropolitana (DPM), o homem teria supostamente praticado os crimes de violação do sigilo funcional e "embaraço à investigação de infração penal que envolve organização criminosa".

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O órgão ainda informou que foi deferida a quebra do sigilo fiscal do investigado, assim como a quebra do sigilo bancário, afastamento das funções públicas e, consequentemente, a prisão preventiva.

Vazamento de informações policiais sigilosas

As apurações do caso indicariam que o alvo da operação teria divulgado informações sigilosas sobre uma representação criminal em desfavor de um outro homem. O segundo citado é apontado como liderança de um grupo criminoso com atuação em solo cearense.

O trabalho de inteligência da PCCE indicaria que o servidor terceirizado se aproveitava do cargo para conduzir uma "obstaculização" do trabalho policial.

A ação, realizada no município de Pacatuba, resultou na apreensão de uma arma, munições, além de celulares, anotações e diversos cartões bancários.

Em nota oficial, a PCCE apontou que os alvos em questão foram conduzidos às delegacias responsáveis e, após os trâmites, foram colocados à disposição do Poder Judiciário.