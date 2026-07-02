Bebê que teria sido espancada pela própria mãe, em Aquiraz, recebe alta médica

Uma bebê que teria sido espancada pela própria mãe, no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, recebeu alta hospitalar após passar por atendimento no Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza. A mulher suspeita das agressões foi presa em flagrante e segue internada sob escolta policial, após ter sido agredida por populares.

O caso ocorreu na noite da última segunda-feira (29), quando equipes do 15º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas após os avós da criança levarem a bebê a uma unidade hospitalar com hematomas na região da cabeça.

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Segundo a PM, a mãe da vítima foi apontada como autora das agressões. Os policiais iniciaram diligências e localizaram a suspeita, que havia sido agredida por moradores da região. Ela foi socorrida e encaminhada ao IJF, onde permanece internada sob escolta policial.

Em razão da gravidade dos ferimentos, a criança também foi transferida para o IJF, onde recebeu atendimento especializado. Após os procedimentos iniciais, a mulher foi autuada em flagrante na Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar todas as circunstâncias do caso.

Criança está sob os cuidados do avô

Conforme a Verdinha FM, com base em informação do Conselho Tutelar de Aquiraz, a bebê, foi entregue aos cuidados do avô materno e da companheira dele. O casal assinou um termo de responsabilidade pela criança.

Ainda de acordo com o Conselho Tutelar, o caso foi encaminhado ao Ministério Público, que deverá adotar as medidas de proteção à criança e de responsabilização da mãe.

O órgão informou ainda que toda a rede de proteção foi mobilizada para acompanhar a família. O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) deverá realizar visitas para avaliação da situação e eventual concessão de benefícios socioassistenciais.

Investigação

De acordo com a Polícia Militar, a bebê foi levada pelos avós ao Hospital Municipal de Pindoretama apresentando hematomas na cabeça. Em seguida, devido à gravidade do quadro, foi transferida para o IJF, em Fortaleza.

Segundo informações apuradas pelas forças de segurança, a suspeita é de que a mãe tenha agredido a filha com socos no rosto e na barriga.

As investigações continuam sob responsabilidade da Polícia Civil do Ceará, que apura a dinâmica do crime e as circunstâncias das agressões. A suspeita permanece presa e à disposição da Justiça.