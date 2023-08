Elmano mostra sintonia com o empresariado e se aproxima do 'PIB cearense'

Em pouco mais de sete meses de gestão, o governador Elmano de Freitas conseguiu dissipar preocupações - e elas eram consideráveis - de parte do setor produtivo cearense sobre o seu perfil e as possíveis repercussões disto para a economia.

Inflada pela implacável polarização nacional da eleição de 2022, a desconfiança do empresariado se lastreava no passado de militância de esquerda do petista. Contudo, Elmano vem adotando uma linha moderada e conciliadora, abrindo as portas do Palácio da Abolição para os empresários, em intensidade até superior à do antecessor, Camilo Santana - que também mantinha laços estreitos com a categoria.

Convém lembrar que, logo nos primeiros meses da gestão, o governador propôs a recriação do Fundo de Equilíbrio Fiscal, uma medida prejudicial para o setor produtivo e a economia cearense, que atingiria empresas com benefícios fiscais e desestimularia investimentos. Após dialogar com lideranças empresariais, com destaque para o presidente da Fiec (Federação das Indústrias do Ceará), Ricardo Cavalcante, Elmano recuou e engavetou a pauta.

Furando a bolha

A aproximação vem sendo costurada desde o início do mandato e ficou nítida nessa terça-feira (8), no evento em que o governador recebeu integrantes do Lide Ceará, grupo de líderes empresariais, na sede do Governo. O Lide é uma organização que representa todos os setores da economia cearense, congregando, segundo o próprio grupo, mais de 60% do PIB e gerando 140 mil empregos. Trata-se de uma aliança que reúne alguns dos mais influentes empresários do Estado.

Na ocasião, a presidente do Lide Ceará, Emília Buarque - que já havia promovido um jantar com o governador e grandes empresários semanas atrás - destacou a ponte erguida entre o setor produtivo e a gestão estadual e elogiou o mandatário.

Legenda: Emília Buarque, presidente do Lide Ceará Foto: Ismael Soares

"Nós, empresários, temos que fazer mea-culpa, por todo esse preconceito que, algumas vezes, temos com a política; por fazermos pré-julgamentos e até assumirmos posições conclusivas que podemos no futuro julgar como equivocadas. Estamos aqui reunidos hoje para ouvir o governador, conhecê-lo melhor e externar nossas ideias no sentido de dizer que somos todos cearenses e precisamos estar juntos para este novo presente e o próximo amanhã", disse a empresária, sob aplausos.

O bom trânsito de Elmano ante a iniciativa empresarial mantém um hábito consagrado em gestões anteriores do Palácio Abolição. Tal consonância institucional vem sendo um fator relevante para a atração de investimentos ao longo dos últimos anos.

Segundo Emília, a principal provocação no atual cenário é pensar conjuntamente em como internacionalizar a economia do Ceará, incluindo o potencial das energias renováveis, turismo, tecnologia e indústria, além de comércio e serviços.

Durante a solenidade, o governador fez um balanço das ações neste início de gestão e também anunciou uma série de investimentos em infraestrutura, como a conclusão do Cinturão das Águas, Anel Viário, Transnordestina e duplicação da BR-116.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil